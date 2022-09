"Wychowanie to proces". Rozpoczyna się XII Tydzień Wychowania

Od 12 lat w Kościele katolickim w Polsce we wrześniu obchodzony jest Tydzień Wychowania. W tym roku XII Tydzień Wychowania będzie trwał od 11 do 17 września.

Wrzesień to miesiąc, w którym dla dzieci i młodzieży rozpoczyna się nowy rok szkolny. To czas, w którym można podjąć refleksję nad potrzebą dobrego wychowania młodych pokoleń. Warto zadawać sobie również pytanie dlaczego należy kształtować odpowiednie postawy w dzieciach i do czego należy wychować młodych ludzi.

O potrzebie dobrego wychowania młodzieży mówił o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap z KUL w rozmowie z Family News Service. – Wychowanie jest procesem, w którym człowiek odkrywa, że jest ktoś, kto w niego wierzy, ktoś go docenia i chce mu wskazywać wyższą poprzeczkę, do której może dążyć – tłumaczył o. Derdziuk. Zaznaczył jednak, że osiąganie wyznaczonych celów wymaga zawsze trudu, wyrzeczenia i wiary w siebie.

O. Derdziuk: U fundamentu wychowania są dwa źródła odczytywania człowieka

Kapucyn wskazał na dwa źródła odczytywania człowieka, które znajdują się u fundamentu wychowania. – Pierwsze źródło to odkrywanie, kim ten młody człowiek jest. Drugim jest wiara w Boga. Człowiek – jak pisał św. Jan Paweł II w encyklice "Redemptor hominis" – nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa – przekonywał duchowny.

Ojciec profesor przyrównał wychowanie do rzeźbienia. – Chodzi o to, żeby tylko odrzucić zbyteczne warstwy kamienia, wyzwolić z marmuru zawarte w nim piękno. To jest właśnie idea wychowania, w którym człowiek wierzy w siebie, ale dlatego, że może odkrywać, iż ktoś jest gotów w niego zainwestować – zauważa.

"Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem"

Tegoroczny Tydzień Wychowania odbywa się pod hasłem "Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem". To słowa Jezusa Chrystusa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana. – Jezus Chrystus jest Tym, który prowadzi człowieka drogą. Droga ta jest oświecona prawdą, ponieważ wiedzie do zbawienia; człowiek odkrywa na niej, kim jest i do czego został powołany. Zarazem Jezus jest też Życiem. On bowiem nie tylko poucza nas, jak mamy żyć, ale również ożywia przez sakramenty, przez słowo Boże – zwraca uwagę o. Derdziuk.

