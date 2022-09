Zbigniew Boniek: Chodzę do Komunii, ale nie do spowiedzi

Zbigniew Boniek był gościem w programie "Niech gadają" na Kanale Sportowym. Zapytany o swoją wiarę, były szef Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznał, że jest katolikiem. – Jestem katolikiem i czasami to denerwuje, że w Polsce bardzo często się to wyciąga. Kto w Polsce nie jest katolikiem? 99 procent ludzi jest katolikami. Nawet ci, którzy byli komunistami, po cichu się chrzcili – stwierdził były napastnik reprezentacji Polski w piłce nożnej.

"Chodzę, bo grzechów ciężkich nie popełniam"

Boniek wyznał również, że obecnie ma "trochę dystansu do kościoła, bo co chwilę się coś tam dzieje". Zapytany o praktykę religijną, były szef PZPN zapewnił, że do "Komunii świętej przystępuje". Jednak, co zaskakujące, dodał również, że nie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania. Na pytanie, dlaczego bez spowiedzi przyjmuje Komunię św., Boniek stwierdził, że chodzi do Komunii, "bo grzechów ciężkich nie popełnia".

Zbigniew Boniek to legenda polskiej piłki nożnej. Został umieszczony na liście stu najlepszych piłkarzy w historii światowej piłki nożnej według FIFA. Uczestniczył w trzech turniejach finałowych mistrzostw świata. W 1978 roku w Argentynie, w 1982 w Hiszpanii (3. miejsce), a także w Meksyku w 1986 roku. Boniek został również dwukrotnie ogłoszony klubowym mistrzem Polski.

Były szef PZPN w swojej karierze piłkarskiej został również mistrzem Włoch, a także zdobywcą Pucharu Włoch i Pucharu Europy w 1985 roku. Tym samym znalazł się w gronie sześciu polskich piłkarzy, którzy zdobyli Puchar Europy.

