Barbara Nowak: Antychrześcijańskie ideologie nienawidzą człowieka

Nie ma dnia, by w mediach nie pojawiały się kolejne próby promocji ideologii LGBT, tzw. zabiegów "zmiany płci", aborcji czy eutanazji. Wspomniane zjawiska przybierają na sile. To niewątpliwie rewolucja kulturowa, którą oferują społeczeństwu środowiska "postępowe".

Rewolucja kulturowa w Polsce i na świecie

W ostatnich dniach pojawiały się informacje m.in. o Francji, która chce legalizacji eutanazji, o Belgii, gdzie błogosławione będą związki jednopłciowe, czy Kalifornii, która zezwala na kompostowanie ludzkich zwłok. To wszystko wskazuje na szerzącą się cywilizację śmierci.

Polska od ideologii nie jest wolna. Ostatnie tygodnie to czas, w którym opinia publiczna komentowała słowa Donalda Tuska o legalnej aborcji do 12. tygodnia życia. To element programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej.

Postępującą rewolucję kulturową, która promuje cywilizację śmierci, skomentowała małopolska kurator oświaty.

"Ratunkiem dla świata jest cywilizacja chrześcijańska"

"Ideologie niszczące chrześcijańską cywilizację nienawidzą człowieka. Dążą do jego unicestwienia poprzez aborcje i eutanazje. Promują związki, które wykluczają wspólne rodzicielstwo, co zmierza do planowej hodowli człowieka" – napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych Barbara Nowak.

Małopolska kurator oświaty dodała w swoim wpisie na Twitterze, że "ratunkiem dla świata jest cywilizacja chrześcijańska!".

Barbara Nowak znana jest z wypowiedzi, które mają na celu obronę tradycyjnych wartości i wiary katolickiej. Jednak kurator z Małopolski ma na celu przede wszystkich ochronę polskich dzieci, przed płynącymi z Zachodu ideologiami, które niszczą człowieka.

