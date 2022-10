Kościół na trasie mobilnej kliniki aborcyjnej? Nowy plan Planned Parenthood

Planned Parenthood ma nowy pomysł dotarcia z przemysłem śmierci do większej ilości klientów: klinika aborcyjna na kółkach.

Mobilna klinika aborcyjna

Pierwsza mobilna klinika aborcyjna ma powstać w południowym Illinois, gdzie obowiązują liberalne przepisy dot. aborcji. Klinika na kółkach to 37-metrowy kamper, który będzie oferował proceder zabijania dzieci nienarodzonych w różnych częściach stanu.

Celem uruchomienia mobilnej kliniki aborcyjnej jest dotarcie do granicy stanu, by zmniejszać odległość, jaką pacjentki z innych stanów muszą pokonywać, by dokonać aborcji. Klinika chce podróżować przede wszystkim w pobliżu południowo-wschodnich granic stanu Missouri, zachodniego Kentucky i północno-wschodniego Tennessee

Planned Parenthood uważa kościoły za "potencjalne punkty zatrzymania" na trasie mobilnej kliniki aborcyjnej.

"To sposób na skrócenie odległości"

– Ogłoszenie Planned Parenthood o mobilnej jednostce aborcyjnej, która będzie podróżować po południowej części Illinois, jest kolejnym dowodem na to, że przemysł aborcyjny nie cofnie się przed dalszą ekspansją zabijania nienarodzonych dzieci kosztem zdrowia i bezpieczeństwa kobiet – oceniła dyrektor wykonawczy organizacji "Right for Life" Amy Gehrke.

Mobilna klinika aborcyjna ma oferować przede wszystkim aborcje chemiczne. Dyrektor medyczny biura Planned Parenthood w St. Louis dr Colleen McNicholas poniformował, że pacjentki w kamperze będą przyjmować pigułkę aborcyjną o nazwie mifepriston. Działa ona jedynie w połączeniu z inną tabletką – misoprostolem – którą pacjentki będą zobowiązane przyjąć już same.

– Mobilna klinika aborcyjna to sposób na skrócenie czasu podróży i odległości, aby spotkać się z pacjentami na granicy Illinois – przekonywał dr McNicholas. Władze Planned Parenthood przekazały, że mobilna klinika aborcyjna ma składać się z małej poczekalni, laboratorium i dwóch sal operacyjnych.

