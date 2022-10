Moskwa: Sąd nakazał archidiecezji zapłacić kontrahentowi prawie miliard rubli

Spółka przez wiele lat prowadziła sprawę odzyskania przez archidiecezję budynków kościelnych na Milutińskim Pierieułku w stolicy Rosji – opisuje sprawę Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Spór archidiecezji

Były sekretarz generalny Konferencji Biskupów Katolickich Rosji Igor Kowalewski przypomniał w rozmowie z rosyjską agencji prasową Interfax, iż przez długi czas archidiecezja walczyła o zwrot kilku budynków, w tym kościoła św. Piotra i Pawła w centrum miasta, które wcześniej należały do Kościoła katolickiego. Jeszcze przed rozpoczęciem rozpraw sądowych podpisano umowę z firmą "Dostępne mieszkanie", przewidującą wynagrodzenie jej w razie pomyślnego zakończenia sprawy, a w wypadku niepowodzenia wydatki archidiecezji byłyby minimalne.

– Po wieloletnich staraniach udało się przywrócić sprawiedliwość dziejową i wszystkie instancje sądowe potwierdziły prawa katolików do tych obiektów, jednakże władze archidiecezji odmówiły wykonania zobowiązań wynikających z umowy – powiedział Kowalewski. Zaznaczył, że na znak protestu wobec takiej decyzji ogłosił on zerwanie z archidiecezją i episkopatem oraz wystąpił ze stanu kapłańskiego i wyjechał z Rosji. Zwrócił uwagę, że obecnie "oczywiście, firma podała sprawę do sądu, żądając wypełnienia warunków porozumienia i dziś ich pozew został zaspokojony".

Ze swojej strony dyrektor służby informacyjnej archidiecezji ksiądz Kirił Gorbunow zapowiedział w rozmowie z Interfaxem, iż archidiecezja nie zgadza się z tym wyrokiem i zamierza go zaskarżyć – przekazała KAI.