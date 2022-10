Papież Franciszek zachęca Polaków do relacji z narodem żydowskim

Kontynuując cykl o rozeznawaniu, Ojciec Święty Franciszek zwrócił uwagę na potrzebę poznania historii swojego życia. – Przyzwyczajenie się do odczytywania na nowo swojego życia kształci spojrzenie, wyostrza je, pozwala dostrzec małe cuda, które dobry Bóg czyni dla nas każdego dnia. Kiedy zwracamy uwagę, zauważamy inne możliwe kierunki, które wzmacniają nasz wewnętrzny smak, pokój i kreatywność. Przede wszystkim uwalnia nas od toksycznych stereotypów. Mądrze powiedziano, że człowiek, który nie zna swojej przeszłości, jest skazany na jej powtórzenie – podkreślał Franciszek.

Papież ocenił, że cenną pomocą w rozpoznawaniu stylu Boga w swoim życiu są żywoty świętych. – Pozwalają zapoznać się z Jego sposobem działania. Pewne zachowania świętych stawiają przed nami wyzwania, pokazują nam nowe znaczenia i możliwości – zauważył.

"Ślady obecności Boga"

Papież Franciszek na koniec zwrócił się do Polaków. Zachęcał, by poznawać historię swojej ojczyzny, ale także by docenić wspólne dziedzictwo religii i narodów. – Warto poznawać historię swojej ojczyzny, aby zobaczyć obecne w niej ślady obecności Boga – mówił Ojciec Święty.

– Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Potrzeba zgłębiania własnego życia, dotyczy również całych narodów. Warto poznawać historię swojej ojczyzny, aby zobaczyć obecne w niej ślady obecności Boga – podkreślił Franciszek. - Z tego względu cieszę się, że w ubiegły poniedziałek otwarte zostało w Lublinie Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich. Życzę, by pomagało ono dowartościować wspólne dziedzictwo, nie tylko obu religii, ale także obu narodów. Z serca wam błogosławię – mówił na koniec Ojciec Święty.

