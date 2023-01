Stan zdrowia Franciszka. Papież zabrał głos

Ojciec Święty wyraźnie zaznaczył, że nie planuje rezygnacji, choć gdyby miał ustąpić, to chciałby być nazywany "emerytowanym biskupem Rzymu", a nie "papieżem-seniorem", jak to uczynił jego poprzednik, Benedykt XVI.

W opublikowanym w środę obszernym wywiadzie dla Associated Press, na który powołała się Katolicka Agencja Informacyjna (KAI), papież Franciszek Ojciec Święty ujawnił, że powróciły uchyłki, czyli wybrzuszenia w jego ścianie jelit.

Papież o swoim stanie zdrowia

86-letni papież, który przygotowuje się do wyruszenia w przyszłym tygodniu na pielgrzymkę do Sudanu Południowego i Demokratycznej Republiki Konga, zauważył, że jest w stosunkowo dobrym stanie zdrowia "jak na swój wiek".

Plotki o możliwej rezygnacji Franciszka i spekulacje, że jego problemy zdrowotne są poważniejsze niż przyznaje Watykan krążą od czasu, gdy w 2021 roku Ojciec Święty przeszedł operację usunięcia 33 centymetrów jelita grubego z powodu, jak wówczas twierdziła Stolica Apostolska, zapalenia okrężnicy.

Status papieża – emeryta

Lekkie złamanie kolana, którego Franciszek doznał podczas upadku, sprawiło, że chodzenie sprawia mu wyraźny ból, przez co musi korzystać z laski i wózka inwalidzkiego. Franciszek powiedział jednak agencji AP, że złamanie zagoiło się bez operacji po zastosowaniu terapii laserowej i magnetycznej – przekazała w środę KAI.

Mówiąc o instytucji papieża – emeryta, Franciszek odrzucił spekulacje, że przygotowuje się do wydania norm dotyczących sposobu postępowania z potencjalnymi przyszłymi rezygnacjami papieskimi. Jego zdaniem, jest zbyt wcześnie, by uregulować ten problem, ponieważ Watykan ma zbyt małe doświadczenie, z którego mógłby czerpać. Sam nie wykluczył jednak przejścia na emeryturę i powtórzył, że jeśli to uczyni, to przybierze tytuł emerytowanego biskupa Rzymu i zamieszka w rezydencji dla emerytowanych księży diecezji rzymskiej.

