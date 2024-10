Papież wysyła swojego mediatora do Moskwy

Arcybiskup Bolonii po raz pierwszy udał się do Moskwy w czerwcu 2023 r. w ramach swojej misji pokojowej. Rozmawiał wówczas z rosyjskim patriarchą prawosławnym Cyrylem I, doradcą prezydenta ds. polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem (dwukrotnie), z komisarzem ds. praw dziecka Marią Lwową-Biełową. Spotkania z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem lub innym członkiem rządu nie doszły do skutku. Kilka miesięcy później Ławrow oświadczył, że Rosja jest gotowa do dalszych rozmów ze specjalnym wysłannikiem papieża w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Mediacja ws. wymiany jeńców

W maju ubiegłego roku papież Franciszek powierzył misję włoskiemu kardynałowi. Kard. Zuppi odwiedził następnie Kijów, Waszyngton, Moskwę i Pekin w celu przeprowadzenia rozmów. Jego mediacja koncentruje się głównie na aspektach humanitarnych – takich jak wymiana jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą oraz deportowanych ukraińskich dzieci, a także "poszukiwania dróg, które mogą prowadzić do sprawiedliwego pokoju”.

W miniony piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowy w Watykanie. Poinformował wówczas, że rozmawiano o repatriacji ukraińskich żołnierzy i cywilów z rosyjskiej niewoli. Rozmawiano również o dziennikarzach przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach. Prezydent przekazał Watykanowi odpowiednią listę nazwisk.

Papież spotkał się z Zełenskim. Wymowny prezent dla Franciszka

Kilka dni temu doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z papieżem Franciszkiem. Oprócz trwającej ponad pół godziny rozmowy z Ojcem Świętym, ukraiński przywódca odbył też spotkania w watykańskim Sekretariacie Stanu.

Podczas trwającego 35 minut spotkania, Zełenski podarował Ojcu Świętemu obraz olejny przedstawiający dziewczynkę będącą świadkiem masakry dokonanej na ponad 630 ukraińskich cywilach w Buczy w 2022 r. Dziewczynka jest uosobieniem wszystkich mieszkańców, którzy byli świadkami tej tragedii, zaś dołączona do obrazu broszura, szczegółowo opisuje tragedię ludobójstwa, której dokonało tam rosyjskie wojsko.

