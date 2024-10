Papież Franciszek napisał list do nowych kardynałów

Do intensywnego życia modlitwy, zapatrzenia w Chrystusa, aby odnajdywać wolę Bożą dla ludu Bożego, a także do okazywania współczucia i miłosierdzia zachęcił Ojciec Święty duchownych, których 7 grudnia włączy do Kolegium Kardynalskiego.

Franciszek skierował do nich list, przypominający, że włączenie do tego grona wyraża jedność Kościoła i więź wszystkich Kościołów z Rzymem.

Papież nawiązał do słów argentyńskiego poety, Francisco Luisa Bernárdeza, który opisał św. Jana od Krzyża trzema postawami: "oczy wzniesione, ręce splecione, stopy obnażone".

List do nowych kardynałów. Franciszek przywołał Benedykta XVI

Zaznaczył, że posługa kardynalska będzie wymagała od nowych purpuratów poszerzenia spojrzenia i poszerzenia serca, aby mogli patrzeć dalej i kochać bardziej uniwersalnie, z większą intensywnością. Zachęcił ich, aby jak mówił Benedykt XVI, stanęli w szkole Jego spojrzenia, które jest otwartym bokiem Chrystusa.

Następnie podkreślił znaczenie modlitwy, której najbardziej potrzebuje Kościół, aby jak najlepiej karmić owczarnię Chrystusa. "Modlitwy, która należy do sfery rozeznawania, aby pomóc mi szukać i znaleźć wolę Bożą dla naszego ludu i podążać za nią" – napisał Franciszek.

Papież: Bardziej "sługa" niż "eminencja"

Wreszcie mówiąc o bosych stopach Ojciec Święty zauważył, że dotykają one "surowej rzeczywistości bardzo wielu zakątków świata rozdartych bólem i cierpieniem wojny, dyskryminacji, prześladowań, głodu i wielu form ubóstwa, które będą wymagały od ciebie wiele współczucia i miłosierdzia".

Kończąc list papież zachęcił nowych purpuratów, aby tytuł "sługi" (diakona) coraz bardziej brał górę nad tytułem "eminencji".

Franciszek ogłosił nazwiska 21 nowych kardynałów na początku października. Nie ma wśród nich Polaków.

