Papież spotkał się z Zełenskim. Wymowny prezent dla Franciszka

Podczas trwającego 35 minut spotkania, Zełenski podarował Ojcu Świętemu obraz olejny przedstawiający dziewczynkę będącą świadkiem masakry dokonanej na ponad 630 ukraińskich cywilach w Buczy w 2022 r. Dziewczynka jest uosobieniem wszystkich mieszkańców, którzy byli świadkami tej tragedii, zaś dołączona do obrazu broszura, szczegółowo opisuje tragedię ludobójstwa, której dokonało tam rosyjskie wojsko.

Rozmowy o wojnie

Po rozmowie z Ojcem Świętym Wołodymyr Zełenski spotkał się z watykańskim Sekretarzem Stanu kard. Pietro Parolinem i abp. Paulem Richardem Gallagherem, sekretarzem ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Jak czytamy w komunikacie watykańskiego Biura Prasowego, „rozmowy w Sekretariacie Stanu poświęcone były sytuacji wojennej i humanitarnej w Ukrainie, a także sposobom, które mogłyby położyć jej kres, prowadząc do sprawiedliwego i stabilnego pokoju w tym kraju. Ponadto przeanalizowano szereg kwestii dotyczących życia religijnego w tym kraju”.

Spotkanie było czwartą bezpośrednią rozmową ukraińskiego przywódcy z głową Kościoła katolickiego. Po raz pierwszy przybył on do Ojca Świętego w 2020 r. przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Kolejny raz spotkał się z Papieżem w maju 2023 r. a następnie w czerwcu tego samego roku podczas szczytu G7 we włoskim Borgo Egnazia. W międzyczasie Ojciec Święty pozostawał w regularnym kontakcie z Ukrainą, m.in. za pośrednictwem rozmów telefonicznych czy wizyt, odbywanych m.in. przez papieskiego jałmużnika kard. Konrada Krajewskiego, watykańskiego Sekretarza Stanu kard. Pietro Parolina czy przewodniczącego włoskiego episkopatu kard. Matteo Zuppiego.

"Der Spiegel" pisze, że Polska może wysłać żołnierzy na Ukrainę

Wcześniej "Der Spiegel" podał, że Polska i kraje bałtyckie są gotowe wysłać żołnierzy na Ukrainę, jeśli Rosja przełamie front. Niemiecki magazyn poinformował, że takie ostrzeżenie zostało przekazane przedstawicielom władz federalnych przez parlamentarzystów z krajów bałtyckich. Zdaniem gazety, była to reakcja na powściągliwość rządu w Berlinie w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy.

– Polska nie wysyła wojsk na Ukrainę, natomiast nie można wykluczyć takiej sytuacji w przyszłości – powiedział Paweł Wroński, rzecznik MSZ.

