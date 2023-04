Papieskie kremówki w Pendolino. PKP Intercity uczci rocznicę śmierci Jana Pawła II

W niedzielę podróżujący pociągami otrzymają papieskie kremówki. Ponadto, wyświetlane będą animacje upamiętniające Ojca Świętego Jana Pawła II, natomiast obsługa nosić będzie przypinki w barwach flagi Watykanu. To sposób PKP Intercity na upamiętnienie Karola Wojtyły.

– W związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II, w pociągach Pendolino będą wyświetlane specjalne animacje, a pasażerowie otrzymają kremówki. Jest to inicjatywa Fundacji PKP, a także spółek z Grupy PKP: PKP S.A., PKP Intercity i WARS – poinformował w rozmowie z portalem Interia.pl rzecznik prasowy PKP Intercity Cezary Nowak i zapewnił, że informacja nie jest primaaprilisowym żartem.

Co więcej, obsługujący pociągi EIP będą zobowiązani do wygłoszenia komunikatu o następującej treści: "Fundacja Grupy PKP wraz ze spółkami Grupy PKP realizuje projekt, którego ideą jest upamiętnienie Jana Pawła II. 2 kwietnia to szczególna data. Chcemy poprzez jeden z pamiętnych motywów wizyt papieża w ojczyźnie zachęcić państwa do wspomnienia o wielkim Polaku".

W obronie św. Jana Pawła II

W związku z ostatnimi atakami polityków i mediów lewicowo-liberalnych na papieża Jana Pawła II, a w szczególności kontrowersyjnym materiałem TVN24, poszczególne środowiska i organizacje patriotyczne zapowiedziały organizację marszy i wieców pamięci 2 kwietnia, czyli w rocznicę śmierci Ojca Świętego.

Przypomnijmy, że stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała niedawno reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży.

Wielu komentatorów zarzuca TVN24 nierzetelność i chęć uderzenia w papieża za wszelką cenę. Poza tym, historycy wskazują na brak zgodności przedstawionych informacji ze stanem faktycznym.

Czytaj też:

TVN ma kłopoty. KRRiT wszczyna postępowanie w sprawie jednego z reportażyCzytaj też:

Tomasz Lis broni Jana Pawła II. Za te słowa na dziennikarza wylał się hejt