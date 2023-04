Abp Jędraszewski: Maryja nosiła w sobie nadzieję Kościoła na zmartwychwstanie Jezusa

Abp Marek Jędraszewski w czasie homilii przywołał sekwencję zdarzeń z niedzieli zmartwychwstania. Najpierw Apostołowie Piotr i Jan pobiegli do pustego grobu, o którym powiedziała im Maria Magdalena. Szukali umarłego pośród umarłych, jakby zapomnieli, że Chrystus trzykrotnie im zapowiadał, że po swojej męce i śmierci „trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Piotr powróciwszy do siebie pozostawał nadal targany niejasnościami i wątpliwościami. – Zważywszy więc, jak, z jednej strony, fundamentalna była dla rodzącego się Kościoła prawda o zmartwychwstaniu, a z drugiej, co dla tego Kościoła znaczyła wiara samego Piotra-Opoki, który miał umacniać braci w wierze, Zwycięski Chrystus objawił mu się jako pierwszemu z Apostołów – zwrócił uwagę metropolita krakowski.

"Była uprzywilejowanym świadkiem zmartwychwstania Chrystusa"

Zauważył jednak, że według tradycji Kościoła, pierwszą osobą, której ukazał się zmartwychwstały Pan, była jego Przenajświętsza Matka. Tradycje tę wyraził najpierw żyjący w V wieku prezbiter i poeta łaciński Seduliusz Celiusz. Jan Paweł II wskazał, że Maryi nie było przy grobie – ten trudny czas spędziła na modlitwie i podobnie, jak u początków wydarzeń ewangelicznych, z pewnością rozważała całe nauczanie Jezusa w swoim sercu. – Będąc najbardziej związana z Kościołem w chwili jego rodzenia się na Kalwarii i w Wieczerniku Pięćdziesiątnicy, Przenajświętsza Dziewica była prawdopodobnie uprzywilejowanym świadkiem zmartwychwstania Chrystusa – mówił arcybiskup odwołując się do papieskiego nauczania. Zaznaczył, że przyjmując Jezusa zmartwychwstałego, Maryja jest ponadto „znakiem antycypacji ze strony ludzkości, która ma nadzieję na osiągnięcie pełni swego urzeczywistnienia poprzez powstanie z martwych”.

Zwracał też uwagę, że pierwszymi świadkami zmartwychwstania były te kobiety, które trwały na Kalwarii, czyli „były najbardziej niezachwiane w wierze”. – Pośród nich właśnie Maryja była pierwszą, gdyż jako jedyna zachowała wiarę pełną i niczym niezmąconą – mówił abp Marek Jędraszewski dodając, że to z tego powodu w rozpoczynającym się dzisiaj czasie paschalnym Kościół kieruje do Niej pełną uwielbienia modlitwę: „Regina Caeli, laetare, alleluia – Królowo nieba, wesel się, alleluja”.

