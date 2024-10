Ilu migrantów Niemcy przekazały Polsce? Są oficjalne dane

Z danych przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez rzecznika straży granicznej ppłk. SG Andrzeja Juźwiaka wynika, że w okresie od stycznia do końca września 2024 roku Niemcy przekazały Polsce 570 cudzoziemców. Najwięcej spośród nich mieli stanowić Rosjanie.

Niemcy przekazały Polsce 570 cudzoziemców. Jak było w latach poprzednich?

Dla porównania przed rokiem było to aż 900 przekazań, zaś w roku 2022 – ponad 600. W tej ostatniej grupie największy procent stanowili obywatele Gruzji.

"Cudzoziemcy przekazywani są do Polski w ramach readmisji oraz innych umów i porozumień, w tym tzw. porozumienia Dublin III, czyli na podstawie Rozporządzenia PE i Rady z 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca" – czytamy.

To nie koniec. Berlin może wysłać do Polski tysiące migrantów

Jak pisała w mijającym tygodniu Interia, w ostatnich tygodniach Berlin z wielką uwagę kontroluje migrantów przebywających w Niemczech. W ten sposób wykryto wiele osób, które chciały dotrzeć do Niemcy, ale to Polska była pierwszym krajem Unii Europejskiej, do którego trafiły. Nad Wisłą złożyły też dokumenty dot. azylu (gdyby tego nie zrobiły, zostałyby deportowane), zanim wyruszyły dalej na Zachód.

Na mocy obowiązujących przepisów Niemcy mogą teraz odesłać tych migrantów, a Polska będzie zmuszona ich przyjąć. Okazuje się, że polskie MSZ obawia się nawet fali liczącej 40 tysięcy osób.

Sprawę w alarmistycznym tonie skomentował były wiceminister sprawiedliwości Paweł Jabłoński. "Nawet 40 tysięcy migrantów Niemcy mogą odesłać do Polski! – przyznaje rząd D. Tuska. Tak właśnie dbają o nasze bezpieczeństwo – i tak właśnie są skuteczni w polityce zagranicznej... Koniecznie podajcie dalej – niech dowie się o tym jak najwięcej ludzi – tylko opór całego społeczeństwa może ich zatrzymać!" – napisał polityk PiS w mediach społecznościowych.

