Ważna funkcja dla Morawieckiego? "Jestem gotowy"

O możliwym awansie Mateusza Morawieckiego pisze się już od lipca.

Mateusz Morawiecki na czele Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Jako pierwsi ustalenia w tej sprawie przekazali na łamach tygodnika "Do Rzeczy" Piotr Gociek i Cezary Gmyz. "Uwaga, będzie awans. Mateusz Morawiecki ma zostać przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Z sojusznikami Włochami wynegocjowano, że to on zastąpi Giorgię Meloni" – informowali dziennikarze.

Z późniejszych doniesień "Wprost" wynikało, że o stanowisko to były premier miał zabiegać od zimy ubiegłego roku u premier Włoch. Jak informował tygodnik, w Prawie i Sprawiedliwości panowało przekonanie, że szefowanie EKR nie tylko wzmocni samego Morawieckiego, ale także może przyczynić się do odzyskania władzy przez prawicę.

Według pierwotnych ustaleń wiceszef Prawa i Sprawiedliwości miał stanąć na czele EKR pod koniec września. Do tej pory jednak do tego nie doszło.

Czy jest gotowy zastąpić Meloni? Morawiecki odpowiada bez wahania

Teraz, podczas kongresu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Chorwacji, były premier został o te spekulacje zapytany wprost przez włoskich dziennikarzy. Czy w EKR może dojść do zmiany przywództwa?

– Być może, ale jeszcze nic nie zdecydowano. Wszystko jest w rękach Giorgii Meloni, która była i jest wspaniałą przewodniczącą EKR. Porozmawiamy o tym w niedalekiej przyszłości – powiedział Morawiecki.

Dopytywany, czy on sam jest gotów zastąpić Meloni na tę funkcji i objąć przywództwo w EKR, odparł: "Jestem, oczywiście, że jestem".

Mateusz Morawiecki poinformował ponadto, że zaprosił premier Włoch do Warszawy. – Rozmawialiśmy trzy dni temu w Brukseli, dała mi pewną nadzieję, że może przyjedzie, ale trzeba będzie zobaczyć, czy będzie to możliwe –poinformował.

Czytaj też:

Morawiecki: To potężny cios w samo serce głupot Tuska i BodnaraCzytaj też:

Kto kandydatem PiS na prezydenta? Dwa kolejne nazwiska w grzeCzytaj też:

"Tacy ludzie to po prostu mordercy". Morawiecki apeluje do wszystkich partii