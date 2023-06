"Odszedł człowiek mediów". Zmarł ks. prof. Michał Drożdż

Ksiądz Michał Drożdż urodził się 19 lutego 1958 r. w Nowym Sączu. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1983 r. z rąk bp. Jerzego Ablewicza.

Etyce mediów poświęcił wiele wykładów, książek i programów radiowych. – Dziennikarstwo powinno opierać się na dwóch fundamentach – prawdzie i uczciwości – mówił Radiu RDN Małopolska i Nowy Sącz, które tworzył prawie 30 lat temu.

– Wszyscy, którzy chcą być godni miana bycia dziennikarzem powinni zachować te zasady. Bycie dziennikarzem to wspaniałe powołanie i zadanie dla dobra innych. W świecie mediów pracujemy dla dobra innych, których nie znamy, a którzy nas słuchają, czytają, oglądają i powinniśmy mieć elementarne poczucie odpowiedzialności, że to, co przekazujemy będzie służyć ich dobru – powiedział w archiwalnym wywiadzie.

Ks. prof. Michał Drożdż (1958 – 2023)

Ks. prof. Michał Drożdż przez wiele lat był dyrektorem programowym rozgłośni diecezji tarnowskiej. Jego przyjaciel, pierwszy dyrektor Radia Dobra Nowina ks. Ryszard Piasecki mówił, że media były ważne w życiu ks. Drożdża. – Zaskoczeni jesteśmy tą śmiercią. Ks. Michał chorował od prawie dwóch lat, zmagał się z chorobą, pracując. To był mój przyjaciel, z którym dzieliliśmy trudy tworzenia diecezjalnego radia. Był człowiekiem pełnym wiary, miał dar matematycznej precyzji. Cieszył się darem dobroci, był wrażliwy na ludzki los, biedę. Napisał wiele ciekawych książek o mediach. One stały się dla niego zadaniem. Szkoda, że nie dokończył tak wielu rozpoczętych spraw – powiedział ks. Piasecki, cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Mimo choroby, ks. Michał Drożdż był zaangażowany w pracę V Synodu Diecezji Tarnowskiej i Komisji ds. Mediów. Był głównym autorem synodalnego dokumentu nt. mediów, w którym nakreślił ich rolę i zadania na przyszłość. Mieszkał w Tarnowie, pracował w Krakowie. Jak czytamy na stronie UPJPII, cała społeczność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest pogrążona w żałobie.

"Utrata tak wybitnej i inspirującej osoby, jaką był ks. prof. Michał Drożdż, jest dla nas ogromnym ciosem. Wspominamy jego niezmierzone oddanie pracy naukowej, nieoceniony wkład w rozwój naszej uczelni i niezłomną postawę duchownego. Nie ustawał w swojej pracy, nawet mimo ciężkiej choroby. Prosimy Boga o wieczne światło i odpoczynek dla Jego wiernego sługi. Niech jego dobroć, mądrość i poświęcenie pozostaną z nami jako żywe przesłanie i inspiracja" – podano.