Misja wysłannika papieża. Leci do kraju, z którym Watykan nie ma oficjalnych stosunków

W środę spotka się z przywódcami instytucjonalnymi Chin – podaje na swoim portalu włoski dziennik "La Repubblica".

Wśród rozmówców kardynała Zuppiego ma być premier Chińskiej Republiki Ludowej Li Keqiang. Wizyta w Pekinie będzie ostatnim etapem misji, którą Franciszek zechciał podjąć, aby doprowadzić do załagodzenia wojny na Ukrainie. Przed podróżą watykańska dyplomacja konsultowała się z USA, NATO i Włochami – zaznacza "La Repubblica".

Już pod koniec lipca źródła z Chin potwierdzały, że rząd w Pekinie zgodził się na podróż kardynała Matteo Zuppiego jako specjalnego wysłannika papieża. To czwarty etap serii podróży, które metropolita Bolonii odbył jako wysłannik Ojca Świętego, najpierw do Kijowa i Moskwy, a następnie do Waszyngtonu. – Ich tematem jest sytuacja humanitarna związana z wojną na Ukrainie, a w szczególności powrót dzieci, które zostały deportowane do Rosji – stwierdził włoski dziennikarz Andrea Gagliarducci.

Wizyta w Chinach jest uznawana nie tylko za zwieńczenie tej serii wizyt, ale też za okazję do szerokiego omówienia sytuacji katolików w Chinach.

Chiny i Stolica Apostolska

Ostatnim kardynałem, który udał się do Chin jako papieski wysłannik był kardynał Roger Etchegaray w 1980 r. Powrócił on do Chin przy innych okazjach, w 1993, 2000 i 2003 r.

Stolica Apostolska i Chiny nie utrzymują formalnych stosunków dyplomatycznych od 1951 r., kiedy nuncjusz apostolski Antonio Riberi został wydalony z kraju przez reżim Mao.

Niewykluczone, że kardynał Zuppi uda się do Chin z listem papieża Franciszka do Xi Jinpinga. Przed porozumieniem w sprawie mianowania biskupów istniały różne oznaki odwilży między Chińską Republiką Ludową a Stolicą Apostolską. Między innymi papież Franciszek mógł korzystać z chińskiej przestrzeni powietrznej podczas niektórych swoich podróży apostolskich.

W lutym 2020 r. w Niemczech, na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, odbyło się ważne spotkanie między arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem, watykańskim sekretarzem ds. stosunków z państwami, a ówczesnym chińskim ministrem spraw zagranicznych Wang Yi, dziś szefem partii komunistycznej ds. międzynarodowych.

Katolicka Agencja Informacyjna przypomniała w sobotę, że Jan Paweł II marzył o podróży do Chin i mówił o tym publicznie ponad 50 razy. W 1983 r. napisał obszerny list do ówczesnego chińskiego przywódcy Deng Xiaopinga, na który nigdy nie otrzymał odpowiedzi.

Czytaj też:

Watykan: Tajemniczy antyfaszystowski napis w sali Sekretariatu Stanu