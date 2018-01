Kościół obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przeżywany jest po raz 104. Co roku papież kieruje orędzie na ten dzień. "Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki" – czytamy w tegorocznym orędziu. Przesłanie papieża zatytułowane jest: "Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców".

Jak informuje Episkopat, w odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka powstała inicjatywa, by zachęcać duchownych w całej Polsce do odprawienia mszy według specjalnego, mało znanego i używanego formularza za uchodźców i wygnańców. Zgodę na to, aby skorzystać z tej możliwości, wyrazili wszyscy biskupi diecezjalni w naszym kraju.

Na stronie internetowej mszazauchodzcow.pl można znaleźć mapę Polski z zaznaczonymi kościołami, w których 14 stycznia zostanie odprawiona msza za wygnańców i uchodźców. Z kolei w specjalnym wydarzeniu na Facebooku zamieszczono wszelkie potrzebne informacje oraz tekst samego formularza znajdującego się również w Mszale Rzymskim.

– Pamiętajmy w modlitwie o Polakach na emigracji. Otoczmy modlitwą także tych, którzy przybyli do naszego kraju zza wschodniej granicy oraz migrantów i uchodźców na całym świecie, szczególnie ofiary konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie – zachęca rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Biuro prasowe KEP przypomina, że jedną z form pomocy uchodźcom jaką organizuje Kościół w Polsce, jest program Caritas "Rodzina Rodzinie", którą zainicjował w październiku 2016 roku abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu.

"Liczbę migrantów w całym świecie szacuje się na ok. 220 mln. Wojny, prześladowania i terror to najbardziej tragiczne przyczyny, dla których ludzie opuszczają swój dom rodzinny i ojczyznę w poszukiwaniu lepszego bytu" – czytamy na stronie internetowej KEP.