Papież Franciszek zwrócił się do uczestników Orszaku Trzech Króli

– Święto Objawienia Pańskiego to Dzień Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Pozdrawiam dzieci i młodzież misyjną na całym świecie. Dziękuję im za zaangażowanie w modlitwę i konkretne wspieranie głoszenia Ewangelii, a zwłaszcza za promocję dzieci na terenach misyjnych – powiedział Franciszek.

– Pozdrawiam z radością uczestników orszaku historyczno-folklorystycznego, który w tym roku poświęcona jest terytorium Doliny Tybru, jego wartościom ludzkim i religijnym – dodał.

Następnie papież pozdrowił grupy obecne na placu św. Piotra. Zwrócił się także do uczestników Orszaku Trzech Króli.

– Ogarniam też moim błogosławieństwem uczestników wielkiego Orszaku Trzech Króli, który odbywa się w Warszawie i wielu miastach Polski – podkreślił.

twitter

Dziś uroczystość Objawienia Pańskiego

6 stycznia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego (łac. Epifania Domini), popularnie zwane świętem Trzech Króli. Jest jednym z sześciu świąt nakazanych w Kościele w Polsce, które wypadają poza niedzielami.

Święto przypomina o objawieniu się Boga całemu światu. W kościołach święci się kadzidło i kredę, którą oznacza się drzwi domów, kreśląc inicjały Mędrców: K +M +B i cyfry kolejnego roku. Uroczystość jest obchodzona także jako Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom.

Ulicami polskich miast przejdą Orszaki Trzech Króli

Już od 15 lat (po raz pierwszy w 2009 r. w Warszawie) organizowane są na ulicach polskich miast Orszaki Trzech Króli. Jest to nowa tradycja, która cieszy się coraz większą popularnością i rozprzestrzenia się na cały świat, zwłaszcza w środowiskach polonijnych. Chrześcijanie manifestują w ten sposób swoje przywiązanie do wiary, dla dzieci z kolei Orszak jest okazją do zabawy w przebierańców, zwłaszcza w postaci świętych.

twittertwittertwittertwittertwittertwitter

Od 2010 roku to dzień wolny od pracy

W przedwojennej Polsce uroczystość Trzech Króli była dniem wolnym od pracy, aż do listopada 1960 r., kiedy dzień wolny został zniesiony ustawą Sejmu PRL. Przywrócenie dnia wolnego zostało ustanowione przez Sejm w 2010 r. Od 6 stycznia 2011 r. jest to ponowie dzień wolny od pracy.

Święto to jest również dniem wolnym od pracy m.in. w trzech landach niemieckich (Badenii-Wirtembergii, Bawarii i Saksonii-Anhalt), Austrii, na Cyprze, w Chorwacji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Wenezueli i we Włoszech.