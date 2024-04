Świątynia Opatrzności Bożej tymczasowo zamknięta. Zaskakujący powód

W Świątyni Opatrzności Bożej realizowane są przygotowania i zdjęcia do trzeciego sezonu serialu "Fundacja", powstającego na zlecenie Apple TV+. W związku z tym od 4 do 13 kwietnia Świątynia Opatrzności Bożej stanie się planem filmowym dla amerykańskich twórców. "Nasz kościół zostanie w nim przedstawiony w bardzo pozytywny sposób, ukazując piękno budowli. Zgodziliśmy się na tę realizację, ponieważ producenci filmu zdecydowali się sfinansować instalację wytwarzającą zieloną energię, dzięki której znacząco obniżymy koszty ogrzewania Świątyni" – czytamy na stronie parafii.

Parafia poinformowała wiernych, że od 2 do 7 kwietnia będą realizowane przygotowania do filmu w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie powstanie symboliczna scenografia. Z kolei od 8 do 13 kwietnia będą realizowane zdjęcia do filmu – głównie wieczorem i w nocy. "Msze w tym okresie (2–13 kwietnia), prócz Mszy niedzielnych 7 kwietnia, odprawiane będą w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Plan filmowy będzie chroniony przez pracowników ochrony. Wierni przychodzący do Świątyni proszeni są o informowanie pracowników ochrony, że zmierzają do kaplicy" – zaznaczono.

"Fundacja" Apple TV+

"Fundacja" to epopeja stworzona na kanwie serii książek Isaaca Asimova, klasyka powieści science-fiction. Opowiada ona o grupie wyrzutków, którzy starają się odbudować cywilizację i ocalić ludzkość w obliczu upadku Imperium Galaktycznego. Serial będzie kręcony również w innych lokalizacjach w Polsce, w tym w Izabelinie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz w Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Serial jest produkowany dla Apple przez Skydance Television i jest tworzony przez Davida S. Goyera, showrunnera i producenta wykonawczego. W obsadzie znajdują się między innymi Lee Pace, Jared Harris, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann, Isabella Laughland, Kulvinder Ghir, Ella-Rae Smith, Holt McCallany, Rachel House, Nimrat Kaur, Ben Daniels i Dimitri Leonidas.