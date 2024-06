"Autor, którego znam i cenię". Papież chwali nową książkę kontrowersyjnego jezuity

We wstępie papież Franciszek stwierdził, że wskrzeszenie Łazarza przez Jezusa, opisane w Ewangelii Jana, pokazuje, że "Jezus nie boi się zbliżyć do grzeszników – do jakiegokolwiek grzesznika, nawet najbardziej bezczelnego i nieustraszonego”.

"[Jezusowi] zależy na jednym: aby nikt nie zaginął, aby nikt nie został pozbawiony możliwości odczuwania miłosnego uścisku swego Ojca” – napisał Franciszek. Papież opisał Martina jako "autora wielu innych książek", które zna i ceni.

"Kiedy czytałem wnikliwe argumenty i egzegezy biblistów, których on cytuje, zacząłem się zastanawiać, jak często udaje nam się podchodzić do Pisma Świętego z «głodem» osoby, która wie, że tym słowem naprawdę jest Słowo Boże” – napisał.

"Fakt, że Bóg «mówi» powinien nas każdego dnia trochę wstrząsać. Biblia naprawdę jest pokarmem, którego potrzebujemy, aby radzić sobie w życiu. To «list miłosny», który Bóg wysłał – już dawno temu – do mężczyzn i kobiet żyjących w każdym czasie i miejscu” – dodał papież.

Codzienne obcowanie z Biblią – napisał papież – pomaga "uchwycić, w jakim stopniu Pismo Święte jest żywym ciałem, otwartą księgą, żywym świadkiem Boga, który nie jest martwy i pogrzebany na zakurzonych półkach historii”.

Kontrowersyjny jezuita

Papież kilkakrotnie przyjmował kontrowersyjnego jezuitę na prywatnych audiencjach w Watykanie i wyrażał poparcie dla posługi Martina na rzecz osób LGBT, wzywając go, aby "kontynuował tę drogę”. Najnowsza książka Martina, wydana w USA we wrześniu 2023 r., nosi tytuł "Come Forth: The Raising of Lazarus and the Promise of Jesus' Greatest Miracle”.

Krytycy przez lata oskarżali Martina o odrzucenie katolickiego nauczania na temat grzeszności aktów homoseksualnych. On jednak upiera się, że nie odrzuca nauczania Kościoła. Zeszłej zimy, po wydaniu przez Watykan deklaracji "Fiducia supplicans", która otworzyła księżom drzwi do duszpasterskiego błogosławienia par osób tej samej płci, Martin napisał w mediach społecznościowych: „Wraz z wieloma księżmi będę teraz zachwycony, mogąc błogosławić moich przyjaciół tej samej płci”.

