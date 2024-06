Arabia Saudyjska: Służby udaremniły wjazd do Mekki ponad 320 tys. pielgrzymów

W ubiegłym roku liczba pielgrzymów z całego świata przekroczyła 1,8 mln wiernych, toteż zarządzanie tak wielkim napływem ludzi jest jednym z największych problemów logistycznych i politycznych władz tego kraju, uważającego się za "Strażnika Świętych Miejsc Islamu".

Tysiące pielgrzymów zatrzymanych

Z oficjalnego oświadczenia kierownictwa królestwa wynika, że zatrzymano 153 998 cudzoziemców, którzy przybyli z zagranicy tylko z wizami turystycznymi, ale bez oddzielnych wiz niezbędnych do odbycia Wielkiego Hadżdżu. Wjazdu do Mekki i innych miejsc świętych odmówiono również 171 587 osobom, przebywającym w Arabii Saudyjskiej, niebędącym jednak mieszkańcami tego miasta i niemającym specjalnego zezwolenia na odbycie pielgrzymki.

Hadżdż jest jednym z pieciu tzw. filarów islamu – obok wyznania wiary (szahady), modlitwy, odmawianej pięć razy dziennie (salatu), jałmużny (zakatu) i postu w czasie ramadanu (saumu) – których przestrzeganie jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Choć pielgrzymkę do świętych miejsc islamu: Mekki, Medyny, kamienia Ka'aby i góry Arafat i kilku innych można teoretycznie odbyć w każdym czasie, to jednak największą wartość religijną ma ona w ostatnim, 12. miesiącu kalendarza muzułmańskiego, zwanym zu al-hidżdża. A ponieważ rok islamski oparty jest na fazach Księżyca i liczy 354 dni, przeto jest on krótszy od roku słonecznego i tym samym daty poszczególnych świąt muzułmańskich wypadają co roku w innych okresach kalendarza gregoriańskiego.

