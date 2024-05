„Wniosek jest prosty: sytuacja jest na tyle trudna, że ludzie moralnie przygotowują się do konfliktu” – czytamy w tekście, opublikowanym jako tekst „analitycznej grupy Tsargrad” na portalu rzeczonej telewizji. Telewizja Tsargrad a także związany z nią portal to medium, należące do blisko związanego z Kremlem prawosławnego oligarchy Konstantina Małofiejewa. Małofiejew nie bez racji był uważany za „sponsora rosyjskiej wiosny” w czasie hybrydowej fazy wojny przeciwko Ukrainie. Finansował on wówczas prorosyjskich separatystów na Donbasie.