"To bardzo dobra informacja". Nowe wieści o stanie Zbigniewa Ziobry

O stanie Zbigniewa Ziobry Michał Wójcik mówił w porannym programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Przypomnijmy, że były minister sprawiedliwości zmaga się ze złośliwym nowotworem przełyku. W czasie leczenia onkologicznego przeszedł już kilka operacji. Z najnowszych informacji podanych przez wiceszefa PiS wynika, że w ostatnim czasie Ziobro miał kolejny zabieg, tym razem – poszerzenia przełyku.

Michał Wójcik o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry: Jest w niezłej formie

– Rozmawiałem wczoraj z panem ministrem. Jest w niezłej formie. Będzie teraz miał specjalne badanie, żeby sprawdzić czy są przerzuty – powiedział Wójcik. Przypomnijmy, że chodzi o badanie PET, które polityk ma zaplanowane na listopad. To ono pokaże postępy dotychczasowego leczenia i

Polityk przekazał, że Ziobro przybrał na wadze, osiem kilogramów w ostatnim czasie. – To bardzo dobra informacja – podkreślił.

– Mam nadzieję, że wróci do polskiej polityki i to szybko – przyznał.

Co z komisją ds. Pegasusa? "Nie pojawi się"

W związku z tak pozytywnymi informacjami parlamentarzysta został zapytany, czy jest możliwe, że Zbigniew Ziobro pojawi się na posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa. Przypomnijmy, że były minister kilkukrotnie nie stawił się na jej wezwanie. Wójcik przywołał tu orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, po którym – jak podkreślił – były minister nie może stawić się przed taką komisją.

– Łamałby prawo w ten sposób – wskazał, po czym rozwiał wszelkie wątpliwości: "Nie pojawi się przed komisją".

Przypomnijmy, że przewodnicząca tego gremium Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi skierowała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Taki ruch ma otworzyć furtkę do przymusowego doprowadzenia polityka przed komisję. Była to reakcja na czwarte już niestawiennictwo byłego ministra na przesłuchaniu.

