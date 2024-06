Książka o Ulmach w języku włoskim z prestiżową nagrodą

Książka "Amicizia" autorstwa kard. José Tolentino de Mendonça, prefekta Dykasterii ds. Kultury i Edukacji Stolicy Apostolskiej, zwyciężyła w 12. edycji Nagrody kardynała Michele Giordano.

Drugie miejsce zajęła książka o błogosławionej rodzinie Ulmów "Uccisero anche i bambini" ks. Pawła Rytel-Andrianika, kierownika redakcji polskiej mediów watykańskich oraz Manueli Tulli, watykanistki "Ansy". Trzecie miejsce dla "Giovanni XXIII e Paolo VI" autorstwa historyka Marco Roncallego.

Prestiżowa nagroda im. kard. Michele Giordano

Nagroda została ustanowiona w 2012 r. i po raz pierwszy przyznana w 2013 r. Jest dedykowana kard. Michele Giordano, ważnej postaci włoskiego Kościoła, który zmarł w 2010 r. Giordano był arcybiskupem Neapolu w latach 1987-2006, a nagroda jest sponsorowana przez tę archidiecezję. Kardynał był szczególnie zaangażowany w promocję kultury i edukacji, dlatego postanowiono co roku upamiętniać go tą nagrodą.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w sobotę, 21 września 2024 r. o godz. 16:00 w bazylice Incoronata Madre del Buon Consiglio w Neapolu, a przewodniczyć jej będzie metropolita Neapolu abp Domenico Battaglia, przewodniczący Nagrody kardynała Michele Giordano.

Książka "Uccisero anche i bambini" jest pierwszą książką po włosku na temat rodziny Ulmów, która cieszy się dużym zainteresowaniem we Włoszech. W imieniu Ojca Świętego Franciszka wprowadzenie do książki napisał substytut do spraw ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej abp Edgar Peña Parra. Publikacja ukazała się także w języku angielskim pt. "Martyred and Blessed Together". Wydawnictwo naukowe KUL przygotowuje publikację książki w ramach Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela. Będzie dostępna bezpłatnie online w języku hiszpańskim i portugalskim.

Rodzina Ulmów beatyfikowana

Proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, zamordowanych 24 marca 1944 r. przez Niemców za ukrywanie Żydów, rozpoczął się w 2003 r. 17 grudnia 2022 r. papież Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie rodziny Ulmów i upoważnił Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych do jego opublikowania. 10 września 2023 r. papież Franciszek włączył rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci do grona błogosławionych.

