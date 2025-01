Trzaskowski: Reagujecie trochę kabaretowo na moje słowa

W niedzielę Rafał Trzaskowski wystąpił na konferencji prasowej w Elblągu, gdzie skoncentrował się m.in. na kwestii Mierzei Wiślanej. Jedno z pytań dziennikarzy dotyczyło głośnej polemiki kandydata KO z uczestnikiem jego spotkania wyborczego w Kętrzynie.

Otóż młody chłopak imieniem Julian poruszył wówczas kwestię budowy centrum dystrybucyjnego Lidla w Gietrzwałdzie. Według mieszkańców, mają tam zalegać odpady niebezpieczne, przez co obszar chronionego krajobrazu może zostać skażony. Sprawą zajmuje się obecnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Chłopak zapytał m.in. o "kompromitującą" wypowiedź prezydenta Warszawy, że "jeżeli ktoś nie rozumie tego, że Ziemia się pali, to go to kompletnie dyskwalifikuje do tego, żeby był politykiem".

Trzaskowski: brać wielkie pieniądze z Unii Europejskiej na zieloną politykę

– Jeżeli chodzi o wszystko, co dotyczy zielonej polityki, czy jest pan i większość Polaków przeciwko czystemu powietrzu? – zaczął swoją odpowiedź w Elblągu polityk Koalicji. – Wszyscy jesteśmy za czystym powietrzem – kontynuował. – Jesteśmy za zazielenianiem miast, jesteśmy za tym, żeby oszczędzać energię i uniezależniać się od Putina, jesteśmy za tym, żeby kupować niskoemisyjne autobusy, jesteśmy za tym, żeby ocieplać domy i co najważniejsze – jesteśmy za tym, żeby brać wielkie pieniądze z Unii Europejskiej dokładnie na te przedsięwzięcia – powiedział Trzaskowski.

"Kabaretowe reakcje" na słowa, że "ziemia się pali"

Wiceszef KO dodał, że różnica pomiędzy jego formacją a PiS-em polega na tym, że Morawiecki w Brukseli "na wszystko się godził", a pieniędzy nie dostawał, a KO kasę załatwiło. – A jeżeli pyta mnie pan o to pytanie, ja pochwaliłem tego młodego człowieka, że zadaje pytanie, zawsze chwalę, natomiast z jedną rzeczą się zdziwiłem – dlatego, że wy wszyscy reagujecie powiedziałbym trochę kabaretowo na moje słowa o tym, że pali się ziemia i że mamy olbrzymi problem, ponieważ jest ocieplenie klimatyczne – zwrócił uwagę polityk.

– Jeżeli ktoś nie wie, że jest ocieplenie klimatyczne, jeżeli komuś się wydaje, że się nic nie dzieje i że mamy do czynienia z takimi zjawiskami meteorologicznymi, z którymi dotąd nie mieliśmy styku, to proszę popatrzeć, co się dzieje w Kalifornii, proszę popatrzeć, co się dzieje na całym świecie. Co można wtedy młodemu człowiekowi doradzić? Więcej edukacji. To samo tym wszystkim, którzy próbują się nabijać z ocieplenia klimatycznego – wyraził swoją opinię kandydat KO na prezydenta.

Kandydat KO: Stary nie śmiej się

W Kętrzynie w odpowiedzi na wspomniane pytanie Trzaskowski bronił swojej oceny sytuacji klimatycznej i wyraził opinię, że w sprawie C40 pytający nasłuchał się propagandy. – Przepraszam cię bardzo, ale od tego zacznę. Dla ciebie pogląd taki, że mamy zmiany klimatyczne, że płonie Ziemia i że mamy tragedię na naszych oczach, jest kompromitujący? A oglądałeś to, co się dzieje w Kalifornii? Tobie się wydaje, że to tak samo z siebie się dzieje? Dziś mamy do czynienia z ociepleniem klimatu. Jeżeli tego nie wiesz, to jest to kwestia edukacji, a nie poglądów – powiedział kandydat KO.

– I nie śmiej się, stary nie śmiej się. Ja to słyszę ciągle z prawej strony, że się nabijają, że ja mówię, że Ziemia płonie. Dziwi mnie jedno, że twoje pokolenie może nie zdawać sobie z tego sprawy, że mamy do czynienia w tej chwili z katastrofą, która jest przed nami. [...] Nasłuchałeś się jakiejś propagandy, dlatego, że C40 to organizacja, która nie może nikomu nic kazać – dodał Trzaskowski.

Polityk przyznał, że nie zna sprawy centrum dystrybucyjnego Lidla w Gietrzwałdzie, ale obiecał, że ją sprawdzi.

