"Nasłuchałeś się jakiejś propagandy". Trzaskowski zbeształ chłopaka, który zadał mu pytanie

Pytanie kandydatowi Koalicji Obywatelskiej zadał młody chłopak imieniem Julian. Poruszył on kwestię budowy centrum dystrybucyjnego Lidla w Gietrzwałdzie. Według mieszkańców, mają tam zalegać odpady niebezpieczne, przez co obszar chronionego krajobrazu może zostać skażony. Sprawą zajmuje się obecnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

– Jest to ogromne zagrożenie dla środowiska. Takie wysypiska potrafią płonąć. Moje pytanie brzmi: gdzie tutaj jesteście wy? Czy nie jest to przypadkiem hipokryzja? Jest pan znany ze swoich kompromitujących wypowiedzi o płonącej ziemi, czy też z porozumienia C40, a jednak nie zrobił pan nic dla ochrony tej absurdalnej budowy – stwierdził uczestnik spotkania.

Trzaskowski zbeształ autora pytania

W odpowiedzi Rafał Trzaskowski stwierdził, że wie już, dlaczego autor pytania nie przybił mu piątki na początku spotkania. Wszystko dlatego, że "bardzo mocno" nie zgadza się z prezentowanymi przez niego poglądami.

– Przepraszam cię bardzo, ale od tego zacznę. Dla ciebie pogląd taki, że mamy zmiany klimatyczne, że płonie Ziemia i że mamy tragedię na naszych oczach, jest kompromitujący? A oglądałeś to, co się dzieje w Kalifornii? Tobie się wydaje, że to tak samo z siebie się dzieje? Dziś mamy do czynienia z ociepleniem klimatu. Jeżeli tego nie wiesz, to jest to kwestia edukacji, a nie poglądów – powiedział kandydat KO.

– I nie śmiej się, stary nie śmiej się. Ja to słyszę ciągle z prawej strony, że się nabijają, że ja mówię, że Ziemia płonie. Dziwi mnie jedno, że twoje pokolenie może nie zdawać sobie z tego sprawy, że mamy do czynienia w tej chwili z katastrofą, która jest przed nami. Nasłuchałeś się jakiejś propagandy, dlatego, że C40 to organizacja, która nie może nikomu nic kazać – dodał Trzaskowski.

