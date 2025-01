"Trzaskowski ściga się z Braunem". Ostre słowa kandydatki Lewicy

Tuż po formalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej na prezydenta Polski kandydat Koalicji Obywatelskiej na Rafał Trzaskowski oznajmił, że chce ograniczeń w programie 800 plus dla obywateli Ukrainy.

– Dzisiaj nadal musimy pomagać Ukrainie, ale nie możemy popełnić błędu, jaki popełniły inne kraje Zachodu, jak Niemcy i Szwecja – tam się opłacało przyjeżdżać tylko po socjal – powiedział prezydent Warszawy podczas spotkania z wyborcami w Puńsku (woj. podlaskie). – Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto chce do nas przyjechać i liczyć na wsparcie, musi wzmacniać naszą gospodarkę – dodał.

– Dlatego proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie, jeżeli chodzi o świadczenia, takie jak 800 plus dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki. To jest zmiana zdroworozsądkowa i dlatego apeluję do rządu, żeby podjął pracę nad zmianą prawa, tak żeby tego typu postulat mógł być uwzględniony – mówił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Biejat: Trzaskowskiego zainspirował chyba start Brauna

Do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego ws. świadczeń dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski, odniosła się kandydatka Lewicy Magdalena Biejat na spotkaniu w Dąbrowie Górniczej.

– Pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego zainspirował chyba start Grzegorza Brauna i postanowił się z nim ścigać na postulaty. Porusza problem od zupełnie nie tej strony co trzeba – powiedziała wicemarszałek Senatu.

Jak zaznaczył Biejat, "dzisiaj zgodnie z najnowszymi danymi NBP wiemy, że większość imigrantów pracuje, a ci, którzy nie pracują – aktywnie poszukują pracy".

Kandydatka Lewicy o rywalach: Ścigają się ze skrajną prawicą

Magdalena Biejat krytycznie wypowiedziała się nie tylko o Trzaskowskim.

– Będę mówić o sprawach, które dotyczą ludzi. Kiedy moi kontrkandydaci coraz bardziej skręcają w prawo i zaczynają ścigać się ze skrajną prawicą na coraz bardziej populistyczne i oderwane od rzeczywistości problemy – ja zawsze będę stała po stronie ludzi – podkreśliła parlamentarzystka.

– Polacy zasługują na takie państwo, za które nie trzeba się wstydzić, które ich wspiera, a nie odwraca się do nich plecami – dodała Biejat.

