"Protokół 1 proc. odpalony". Wipler o decyzji Brauna

Braun zostanie usunięty z Konfederacji Wolność i Niepodległość po tym, jak ogłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich. Lider wchodzącej w skład prawicowego sojuszu partii Konfederacja Korony Polskiej podjął taką decyzję pomimo, że Rada Liderów Konfederacji wybrała na kandydata ugrupowania Sławomira Mentzena. Prezes Nowej Nadziei przez kilka miesięcy prowadził prekampanię, a w czwartek jego sztab zgłosił w PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.

Wipler: Jestem Mentzen team

Przemysław Wipler, odnosząc się do decyzji Grzegorza Brauna, użył słów "protokół 1 proc.". To określenie często stosowane wobec niepopularnych wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, które kończyły się spadkiem poparcia dla jego ugrupowań.

– Właśnie został on odpalony, ale nie dla Sławomira Mentzena, tylko dla Grzegorza Brauna – stwierdził poseł Konfederacji na antenie RMF 24.

– Ja jestem Mentzen team i nie trzymam kciuków za to, żeby w basenie, do którego skacze Grzegorz Braun, było więcej niż 1 proc. wody – przyznał polityk.

Co z posłami partii Brauna?

Wipler odniósł się również do statusu posłów Konfederacji Korony Polskiej Romana Fritza i Włodzimierza Skalika.

– To są pytania do nich. Jeżeli oni staną za Grzegorzem Braunem – a zakładam, że tak będzie – i przeciw Radzie Liderów Konfederacji, przeciw uchwale, która mówi, że Sławomir Mentzen jest naszym kandydatem, to oczywiście, że będą konsekwencje – powiedział parlamentarzysta.

– Będzie bardzo przykro, bo to są bardzo dobrzy posłowie, bardzo fajni ludzie – dodał.

Stanowski zagrożeniem dla Mentzena

Przemysław Wipler zwrócił jednocześnie uwagę na ewentualny start w wyborach prezydenckich twórcy Kanału Zero.

– Prawdziwym game changerem dla nas może być start dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego. Tutaj ja widzę ryzyko – powiedział poseł Konfederacji.

Jak stwierdził Wipler, jego ugrupowaniu nie grozi kryzys polityczny po decyzji Grzegorza Brauna o starcie w wyborach prezydenckich.

– Jak widzę, jaka jest reakcja opinii publicznej, naszych wyborców, sympatyków od dnia wczorajszego, to mamy bardzo wiele wyrazów takiej solidarności. Wszyscy mówią: idzie dobrze, jest świetnie, mamy silną trzecią pozycję jako formacja w prawie wszystkich sondażach. Mamy bardzo mocną trzecią pozycję Sławomira Mentzena, który goni Karola Nawrockiego – mówił parlamentarzysta.

