Braun poza partią. Prof. Dudek: Przed Konfederacją otworzy się droga do władzy

Grzegorz Braun zostanie usunięty z Konfederacji Wolność i Niepodległość po tym, jak ogłosił start w wyborach prezydenckich. Lider wchodzącej w skład prawicowego sojuszu partii Konfederacja Korony Polskiej podjął taką decyzję pomimo, że Rada Liderów Konfederacji wybrała na kandydata ugrupowania Sławomira Mentzena. Prezes Nowej Nadziei przez kilka miesięcy prowadził prekampanię, a w czwartek jego sztab zgłosił w PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.

Prof. Antoni Dudek uważa, że wyrzucając Brauna, Konfederacja rozbroiła "bombę", która mogła podkopać szanse całego projektu politycznego. W opinii wykładowcy UKSW Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak mogą zyskać długoterminowo na tym zagraniu.

"Krótkoterminowo decyzja Grzegorz Brauna o udziale w wyborach prezydenckich zaszkodzi Konfederacji, a zwłaszcza Sławomirowi Mentzenowi. Jednak długoterminowo, jeśli tandem Mentzen-Bosak przetrwa najbliższą kampanię parlamentarną, to przed Konfederacją otworzy się droga do udziału we władzy. Pozbycie się Brauna oznacza bowiem pozbycie się z pokładu politycznej bomby, która lubiła wybuchać w najbardziej nieoczekiwanym momencie" – napisał historyk na Facebooku.

Braun zostanie wyrzucony z Konfederacji

Do sądu partyjnego trafił już wniosek o wykluczenie Brauna z Konfederacji. – Jeszcze wczoraj otrzymałem zapewnienie od Grzegorza Brauna, że nie zamierza startować w wyborach prezydenckich. Ubolewam, że zostałem wprowadzony w błąd (...). To błąd polityczny, a za to ponosi się konsekwencje – przekazał Krzysztof Bosak. Prezes Ruchu Narodowego poinformował też, że liderzy Korony mówią, że powinny odbyć się prawybory, a na Radzie Liderów byli przeciwko ich organizacji wobec czego wniosek Ruchu Narodowego upadł.

Korwin-Mikke: Mentzen i Braun to dwa różne elektoraty

Kto nie chciał prawyborów w Konfederacji? Bosak wyjątkowo zdradza kulisy