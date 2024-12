Mentzen mocno o Trzaskowskim: Ten człowiek mówi to zupełnie na poważnie

Podczas spotkania z mieszkańcami Piaseczna Sławomir Mentzen przekonywał m.in., że "wariaci z Ostatniego Pokolenia to grupa przestępcza". W tym kontekście nawiązał do poglądów głoszonych przez kandydata KO na prezydenta, Rafała Trzaskowskiego.

"Aktywiści klimatyczni" z organizacji Ostatnie Pokolenie to grupa ludzi, którzy myślą, że w wyniku działań człowieka nastąpi katastrofa klimatyczna, a planeta umrze, wobec czego świat musi natychmiast podjąć szereg przedsięwzięć, m.in. zrezygnować z paliw kopalnych. Te młode zwykle osoby w ramach swoich "protestów" próbują blokować warszawską Wisłostradę. Na kanałach społecznościowych oznajmiają, że wybrali taką formę, aby zwrócić uwagę i wywołać zainteresowanie opinii publicznej tematem.

Mentzen: Rafał Trzaskowski wierzy, że planeta płonie

– Ludzie nie mogą dojechać do pracy, kobiety na salę porodową, ponieważ ktoś zablokował ulicę. Bo ci młodzi ludzie zdają się wierzyć, że planeta płonie […] Ale nie oni jedni mówią, że planeta płonie. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, też jest przekonany, że planeta płonie. Prezydent polskiej stolicy wierzy w to, że nasza planeta płonie – powiedział ekonomista.

– I mamy teraz zwiększyć koszty życia, zniszczyć nasz przemysł, zniszczyć nasz poziom życia, żeby ugasić planetę. Jakie to jest wariactwo. I ten człowiek mówi to zupełnie na poważnie – dodał.

Mentzen: Ostatnie Pokolenie należy zdelegalizować

– Ten człowiek tym odklejeńcom z Ostatniego Pokolenia udostępnia na preferencyjnych warunkach lokal w centrum Warszawy – przypomniał Mentzen.

Polityk dodał, że w Niemczech Ostatnie Pokolenie zostało zdelegalizowane jako grupa przestępcza i jego zdaniem to samo trzeba zrobić w Polsce.

Kandydat na prezydenta myśli, że Ziemia się pali?

Kandydat Konfederacji na prezydenta nawiązał do wypowiedzi Trzaskowskiego, który przykładowo na Campus Polska 2023 r. wyraził swoją opinię, że "jeżeli ktoś nie rozumie tego, że Ziemia się pali, to go to kompletnie dyskwalifikuje do tego, żeby był politykiem".

Konfederacja już w kwietniu zawiadomiła prokuraturę w związku z tzw. protestami "aktywistów klimatycznych" z grupy Ostatnie Pokolenie i zaapelowała do Rafała Trzaskowskiego, aby nie udostępniał im lokalu w centrum Warszawy.

Czytaj też:

Profesor elektroenergetyki: Minister klimatu opowiada nieprawdopodobne bzduryCzytaj też:

Mentzen przypomina jakiego rodzaju ustawy na pewno nie podpisze, jeśli zostanie prezydentem