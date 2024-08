Djoković dziękuje Bogu za złoto w Paryżu. "Nie ma rzeczy niemożliwych, kiedy się wierzy"

Po zaciętym meczu z Hiszpanem Carlosem Alcarazem w niedzielę, wygranym w dwóch setach 7:6, 7:6, Djoković padł na kolana na korcie im. Philippe’a Chatrier’a i płacząc uczynił znak krzyża.

37-letni tenisista jest prawosławnym. – Dziękuję Bogu za to, że okazał mi swoje miłosierdzie, że dał mi swe błogosławieństwo i tę możliwość. Nie ma rzeczy niemożliwych, kiedy się wierzy – powiedział Serb po zwycięskim meczu.

Djoković ucałował krzyżyk

Djoković już wcześniej okazywał swą wiarę podczas igrzysk. Po zwycięstwie w półfinale nad Lorenzo Musettim z Włoch ucałował krzyżyk, wiszący na szyi i wyznał, że modlił się do Boga, aby wszystko poszło dobrze. A w drugiej rundzie, gdy pokonał Rafaela Nadala, wymownie wzniósł oczy ku niebu.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu w cieniu skandalu podczas ceremonii otwarcia

Nie milkną kontrowersje wokół ceremonii otwarcia igrzysk. "Spektakl", który zaprezentowano w stolicy Francji pod koniec lipca, miał bowiem charakter antychrześcijański. Jego twórcy przedstawili m.in. "tęczową" parodię Ostatniej Wieczerzy, z drag queens w rolach głównych. Wśród wyuzdanych postaci znalazło się również dziecko.

Skandaliczna inscenizacja pokazana w Paryżu wywołała ogromne oburzenie wielu widzów. Ostatnia Wieczerza stanowi bowiem niezwykle istotny element chrześcijańskiej wiary – to wtedy Chrystus ustanowił dwa sakramenty: sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Parodiując to wydarzenie, organizatorzy igrzysk obrazili miliony chrześcijan.

Co więcej, podczas ceremonii otwarcia olimpiady oddano hołd trzem kobietom, które doprowadziły do legalizacji aborcji we Francji. Obecnie wykonuje się tu ponad 200 tys. aborcji rocznie (w 2022 r. łącznie 234 253). 5 marca 2024 r. Francja, jako pierwszy kraj na świecie, wpisała prawo do aborcji do swojej konstytucji.