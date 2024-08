"Pielgrzymka Nadziei" z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W czwartek 15 sierpnia w Kościele katolickim przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwyczajowo nazywana Matki Bożej Zielnej. To dla Polaków szczególny dzień, także ze względu na historyczny Cud nad Wisłą. Dlatego tego dnia wierni szczególnie chętnie i licznie pielgrzymują do sanktuariów maryjnych w różnych zakątkach Polski i świata.

Najczęściej wybieranym sanktuarium jest oczywiście Jasna Góra. Jednak w wielu miejscach tego dnia odprawiane są odpusty, np. w Niepokalanowie lub Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Skępem.

"Pielgrzymka Nadziei"

Stowarzyszenie Droga Maryi zachęca, by tego dnia wziąć udział w "Pielgrzymce Nadziei", która jest nie tylko fizyczną wędrówką, ale przede wszystkim drogą do odnowy w Bogu. – Chcemy tego dnia być wszyscy razem. Wiemy, że nie wszyscy jesteśmy w stanie być na Jasnej Górze. W naszej Ojczyźnie jest wiele wyjątkowych miejsc. Jest wiele sanktuariów, do których pielgrzymujemy, aby dziękować Bogu za dar obecności Maryi – wskazuje kustosz Sanktuarium na Jasnej Górze o. Waldemar Pastusiak OSPPE.

"Pragniemy zaprosić was wszystkich, wasze rodziny, wspólnoty, parafie, aby 15 sierpnia wyruszyć na Pielgrzymkę Nadziei do najbliższego sanktuarium maryjnego, do Maryi Wniebowziętej, Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Polski i naszych serc – do Matki Nadziei" – czytamy w Naszym Dzienniku.

Swój udział w "Pielgrzymce Nadziei" można zaznaczyć, wypełniając formularz kontaktowy i wybierając sanktuarium na stronie www.drogamaryi.pl w zakładce Pielgrzymka Nadziei. Organizatorzy zachęcają, by na miejscu przystąpić do spowiedzi świętej i odmówić jedną część lub dziesiątkę różańca świętego. Będąc w sanktuarium maryjnym warto też odczytać akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

