Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. W centrum braterstwo i ekologia

Drugiego dnia Kongresu 9 września Mszy św. przewodniczył przewodniczący Latynoamerykańskiej Rady Biskupiej abp Jaime Spengler. Msza św. była częścią panelu zatytułowanego "żyjemy w zranionym świecie". Podczas homili hierarcha mowił o "kryzysie ekologicznym".

Podstawowy charakter Eucharystii to braterstwo?

– Obok rany spowodowanej ubóstwem i głodem wielu, być może drugą wielką raną świata jest kryzys ekologiczny. Raną, do której zagojenia jesteśmy wezwani, ponieważ jesteśmy pomostem między Bogiem a światem, jesteśmy także odpowiedzialni za los stworzenia – wskazał brazylijski hierarcha. Bp Spengler zwrócił uwagę, że "kryzys ekologiczny, który przeżywamy jest związany z utratą sakralnego charakteru elementów natury w naszej kulturze".

Brazylijski duchowny wskazał, że zarówno zjednoczenie ze "stworzeniem", jak i braterstwo są wpisane w "podstawowy charakter Eucharystii". – Zasadniczym charakterem Eucharystii jest spotkanie i działanie, w którym kontempluje się i przeżywa całą tajemnicę Chrystusa, czyli zbawienie świata, krzewiąc powszechne braterstwo. Eucharystia nie oddala nas od świata. Przeciwnie, prowadzi nas do świata. Kościół zawsze uznawał silny związek między Eucharystią, życiem wspólnotowym, społeczeństwem i stworzeniem – przekonywał przewodniczący Latynoamerykańskiej Rady Biskupiej.

Na koniec homilii, abp Jaime Spengler wezwał wszystkich do uczestnictwa w Konferencji Klimatycznej ONZ. Jego zdaniem jest to okazja dla uczniów Jezusa, by wyrazić, kim są: "kapłanami stworzenia! Kapłanami stworzenia w zranionym świecie, zdeterminowanymi, by ofiarować Ojcu dary stworzenia".

