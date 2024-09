Inauguracja obchodów 40. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Ks. Jerzy Popiełuszko jest najbardziej znanym kapelanem ludzi pracy. Zginął tragiczinie 19 października 1984 roku, zamordowany przez funkcjonariuszy SB. W tym roku mija 40 lat od tamtych wydarzeń. Obchody rocznicy śmierci błogosławionego już księdza Jerzego Popiełuszki rozpoczną się prawie miesiąc wcześniej, bo już 20 września.

Przegląd filmowy "Popiełuszko. Kazania na dziś"

20 września w Muzeum Historii Polski w Warszawie rozpocznie się przegląd filmowy poświęcony życiu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pt.: "Popiełuszko. Kazania na dziś". Projekcjom filmowym towarzyszyć będą spotkania z autorem filmów, ekspertami oraz świadkami historii. Rozmowy będą dotyczyć roli bł. ks. Popiełuszki w historii Polski oraz jego nauczania.

W ciągu trzech dni, od piątku do niedzieli, w Muzeum Historii Polski w Warszawie będzie można bezpłatnie obejrzeć filmy dokumentalne i fabularne o życiu męczennika. Wyświetlony zostanie również archiwalny wywiad z bł. ks. Popiełuszką.

Obchody 40. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W piątek 20 września o godz. 19:35 zostanie wyświetlony pierwszy film dokumentalny. Został on nakręcony 3 miesiące po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W filmie wzięli udział świadkowie wydarzeń, którzy już nie żyją. Po filmie zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem historyka prof. Pawła Skibińskiego. Panel został zatytułowany "Co myśleliśmy wtedy? Co wiemy dziś?".

Na sobotę 21 września przewidziano więcej filmów. Pokazy rozpoczną się już od godz. 15:00. W repertuarze m.in. "Ten to chyba będzie świętym" w reż. Anny Ferenc, "Zwycięzcy nie umierają, opowieść o Księdzu Jerzym" w reż. Rafała Wieczyńskiego czy "Mama" w reż. Agnieszki Porzezińskiej i Jarosława Rybickiego. Również w sobotę o godz. 18:30 nastąpi oficjalne otwarcie obchodów 40. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a także 20-lecia Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. W inauguracji weźmie udział bp Michał Janocha.

W niedzielę 22 września o godz. 17:00 zostanie wyświetlony pierwszy fragment wywiadu z ks. Jerzym, który przeprowadzono w 1984 r. dla mediów zagranicznych. Potem nastąpi dyskusja z młodzieżą na temat postawy ks. Jerzego.

Czytaj też:

Jak zginął i jaki był prywatnie bł. ks. Jerzy Popiełuszko?Czytaj też:

Jasna Góra. Otwarcie wystawy o bł. ks. Jerzym Popiełuszce