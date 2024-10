Zakończył się Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji

Było o bezwarunkowej miłości, cierpliwości i o tym, że Jezus nie zrezygnuje z nikogo. Tak można podsumować świadectwa młodych oraz rodziców, których dzieci przeżywają problemy moralne i odchodzą z Kościoła. W Tarnowie zakończył się VII Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji pod hasłem “Droga do domu”. Przez trzy dni odbywał się on w Akademii Tarnowskiej, zgromadził 350 osób z kraju i zagranicy. W niedzielę głos należał do młodych.

Gościem kongresu był prezenter telewizyjny Michał Bukowski, który prowadzi program młodzieżowy „Studio Raban”.

– Przez 7 lat byłem jedną nogą w Kościele, a drugą poza nim. Byłem osobą, która przychodziła do wspólnoty, ręce podnosiłem do góry podczas modlitwy, a po wyjściu z Kościoła piłem, paliłem, kradłem. Gdy miałem 19 lat chciałem odejść z Kościoła. Na szczęście poznałem franciszkanina, który pokazał mi świadectwo, żywą wiarę. Dzięki temu oddałem życie Jezusowi – mówił.

Student Jan Paciorkowski zwracał z kolei uwagę na to, czego potrzebują młodzi ludzie.

– Młodym trzeba poświęcać czas, zauważyć ich problemy, być z nimi, dawać im przestrzeń do tego, żeby mogli się rozwijać. Pomogła mi wspólnota. Mimo upadków wracałem do Jezusa – powiedział.

Głos mieli także rodzice, których dzieci nie chodzą do Kościoła, przeżywają moralne dylematy. Modlitwa i świadectwo rodziców są środkami ewangelizacji domu – mówią muzycy Julia i Grzegorz Kopalowie.

– Nasz podstawowy obowiązek to kochać i wspierać dzieci, nie osądzać. Trwam w tej miłości bez względu na to co się dzieje w życiu dzieci. To uważam za kluczowe. Jestem z tą przysłowiową zupą pomidorową, w domu zawsze drzwi są otwarte dla dzieci. Kaznodziejskie mówienie nic nie da, jeżeli już to dialog. Ważne jest trwanie w wierze, żeby dzieci wiedziały, że jesteśmy silni, bo jesteśmy zakorzenieni w Bogu – mówią rodzice.

Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji

Na Kongres złożyły się m.in. wykłady, modlitwy i świadectwa, była też okazja do rozmów. Tak podsumował to wydarzenie bp Artur Ważny, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji:

– Kongres zaskoczył mnie atmosferą, relacjami, które się stworzyły, duchem nadziei. Rodzice przyjechali po to, żeby się zastanawiać nad swoimi dziećmi, a wyjeżdżają też z przekonaniem, że Bóg ich kocha i cały czas Bogu zależy na nich i na tym, żeby powierzyli swoje dzieci Panu Bogu, towarzyszyli im. Ten kongres spełnił taką nadzieję, że dał nam nowe otwarcie, nowe perspektywy, zaprosił do tego, żebyśmy młodych zaprosili do współtworzenia Kościoła, trochę na ich warunkach, nie tracąc nic z misji, ale zmieniając metody – powiedział bp Ważny.

Podczas spotkania pojawił się także pomysł, aby zorganizować Kongres Nowej Ewangelizacji dla młodzieży. Zaproponowali to sami młodzi ludzie.

Organizatorami kongresu byli: Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, Fundacja Porta Fidei oraz Stowarzyszenie Akademickie Tratwa w Tarnowie.