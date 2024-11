O wolność Kościoła. Biskupi USA zachęcają do udziału w nowennie do Chrystusa Króla

W tym roku 24 listopada przypada święto Chrystusa Króla. W dniach od 15 do 23 listopada będzie trwać nowenna przed tym świętem. Komitet Biskupów USA ds. Wolności Religijnej (jednostka Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych USCCB – przyp. red.) zachęca do włączenia się w modlitwę.

Modlitwa o wolność Kościoła

Biskupi proszą o modlitwę szczególnie w intencji "o wolność Kościoła". Wśród intencji modlitewnych zawartych w nowennie są m.in.: aby ludzie wiary bez lęku gromadzili się w domach modlitwy; aby Bóg dał nadzieję i odwagę ludziom, którzy żyją w strachu przed prześladowaniami; aby Bóg chronił migrantów i uchodźców, a także aby liderzy biznesu mogli swobodnie promować kulturę życia w swoich miejscach pracy.

Na każdy dzień przypada konkretna intencja, po której wierni odmawiają Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i modlitwę do Chrystusa Króla.

W 2012 roku biskupi w USA wydali dokument pt.: "Nasza pierwsza, najbardziej ceniona wolność: Oświadczenie w sprawie wolności religijnej". W oświadczeniu podkreślono, że święto Chrystusa Króla zostało "zrodzone z oporu przeciwko totalitarnym atakom na wolność religijną". Dlatego też, hierarchowie zachęcali, by Uroczystość Chrystusa Króla w kościołach " była dniem specjalnie wykorzystywanym przez biskupów i księży do głoszenia kazań o wolności religijnej, zarówno tutaj (USA – przyp. red.), jak i za granicą".

Uroczystość Chrystusa Króla

Już w 2012 roku biskupi zachęcali katolików do "wzmożenia modlitw i postu w intencji odrodzenia się wolności w naszym ukochanym kraju”.

Święto Chrystusa Króla zostało ustanowione w 1925 roku przez papieża Piusa XI w encyklice Quas Primas. "On (Jezus Chrystus – przyp. red.) musi panować w naszych umysłach, które powinny zgadzać się z doskonałym poddaniem i mocną wiarą na objawione prawdy i nauki Chrystusa. On musi panować w naszych wolach, które powinny być posłuszne prawom i nakazom Boga. On musi panować w naszych sercach, które powinny odrzucać naturalne pragnienia i kochać Boga ponad wszystko, i przylgnąć tylko do Niego. On musi panować w naszych ciałach i w naszych członkach, które powinny służyć jako narzędzia do wewnętrznego uświęcenia naszych dusz, lub używając słów apostoła Pawła, «jako narzędzia sprawiedliwości dla Boga»" – czytamy w encyklice.

