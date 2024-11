"Fiducia supplicans". Włoscy teolodzy chcą sakramentalnego błogosławienia par homoseksualnych

W ostatnim czasie we Włoszech ukazała się praca pt.: "(Nie)błogosławieństwo par jednopłciowych. Problemy krytyczne w Fiducia supplicans". Autorami są teolodzy Aristide Fumagalli, Andrea Grillo oraz Giuseppe Piva.

Wszyscy trzej teologowie znani są we Włoszech ze swojego progresywnego podejścia do kwestii LGBT w Kościele. Aristide Fumagalli to autor flagowej wręcz we Włoszech pozycji nt. LGBT "Możliwa miłość. Osoby homoseksualne i moralność chrześcijańska". Andrea Grillo znany jest z kolei ze swojego progresywnego podejścia do liturgii. To właśnie on miał przyczynić się w dużej mierze do powstania dokumentu motu proprio "Traditionis custodes". Swoje wykłady opiera m.in. o promocję kapłaństwa kobiet czy nową moralność seksualną. Giuseppe Piva jest duchownym teologiem, należącym do zgromadzenia jezuitów. Posługuje w Bolonii, gdzie od wielu lat pracuje na rzecz promocji postulatów środowisk LGBT.

Małżeństwa jednopłciowe w Kościele?

Jak wskazuje portal PCh24.pl, praca teologów "(Nie)błogosławieństwo par jednopłciowych. Problemy krytyczne w Fiducia supplicans" to "nowy poziom" dyskusji na temat błogosławienia par homoseksualnych w Kościele katolickim. Nie jest to bynajmniej ich krytyka. Za to można w niej znaleźć krytykę papieskiej deklaracji doktrynalnej Fiducia supplicans.

Środowiska progresywne, w tym także autorzy książki, uważają Fiducia supplicans, za dokument zbyt... konserwatywny. Teolodzy domagają się wprost zgody, na sakramentalne błogosławienie par homoseksualnych. Andrea Grillo na swoim blogu podkreślił, że "dobrze rozumie i zdecydowanie docenia" otwartość papieża Franciszka w tej kwestii, jednak uważa, że to za mało. Jego zdaniem, jeśli w Kościele ma dojść do "przełomu duszpasterskiego" i "autentycznego otwarcia" to potrzeba "czegoś więcej".

Czy możliwa jest zmiana moralności chrześcijańskiej?

Teolog ocenił, że zachodzi sprzeczność pomiędzy błogosławieniem homozwiązkom a nieakceptowaniem ich w Kościele. Zdaniem Według prof. Grilla "pozaliturgiczne" błogosławieństwa prowadzą w konsekwencji do "tajnego sprawowania posługi" wobec par LGBT.

Dlatego teolodzy proponują Kościołowi trzy posunięcia, m.in. wypracowanie nowej definicji "sposobów życia w relacji", także seksualnej. Prof. Grillo wskazuje również, że Kościół nie powinien rościć sobie prawa do posiadania "wyłącznej kompetencji" w kwestii małżeństwa i związków międzyludzkich.

