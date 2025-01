Reykjavík. Polscy katolicy dzielą się wiarą w Skandynawii

W piątek 31 stycznia wierni z Islandii pojadą do Rzymu, by pielgrzymować w ramach obchodów Roku Jubileuszowego 2025. Biskup diecezji Reykjavík Dávid Tencer w rozmowie z Radiem Watykańskim podkreślił, że Polacy odegerali dużą rolę w budowaniu młodego Kościoła skandynawskiego.

Polacy dzielą się wiarą w Chrystusa

Na Islandii mieszka obecnie ponad 35 tys. Polaków. – Cieszymy się, że ich mamy dlatego, że duża ich część nie zostawiła swojej wiary w domu, ale przynosi ją ze sobą na Islandię. A my razem spotykamy się na Mszach św. w naszych parafiach – wskazał bp Dávid Tencer.

Hierarcha podkreślił, że Kościół na Islandii rośnie "najdynamiczniej w całej Europie". – Dzieje się tak, ze względu na to, że w tym Kościele, w minionym roku, mieliśmy ponad 160 chrztów, około 240 bierzmowań, ale tylko 14 pogrzebów – opowiadał. Dodał, że Kościół na Islandii jest młodą wspólnotą i składa się z osób, które przyjechały na Islandię głównie w celu podjęcia pracy.

Powołania kapłańskie i zakonne na Islandii

– Jestem przekonany, że powołań jest dużo, ale prawdą jest, że jeśli z nimi nie będziemy pracować, to ich nie będzie – ocenił bp Tencer zapytany o powołania na wyspie. Wskazał, że potrzeba modlitwy i codziennej pracy duszpasterskiej. Bp Tencer co roku ogłasza w czterech językach nabór do semianariów kapłańskich i zakonnych. Obecnie w zamkniętym zakonie karmelitanek bosych są dwie nowicjuszki i jedna kandydatka. Jedna jest z Polski, druga jest pochodzenia polskiego, a trzecia jest pochodzenia irlandzkiego i przyjechała z Kanady. – Jest to przepiękne, bardzo się cieszymy i zapraszamy wszystkich – zapewnił hierarcha.

Dominującą wspólnotą na Islandii jest kościół ewangelicko-luterański. Jednak, jak podkreślił biskup Reykjavíku, między wspólnotami panują bardzo dobre stosunki religijne, podobnie jak między hierarchami.

Czytaj też:

Włochy. Kard. Krajewski otworzył schronisko dla kobietCzytaj też:

Wikingowie w środkowej Polsce. Badania DNA potwierdzają ich obecność