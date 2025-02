"Niech nadzieja przezwycięża nasze trudności". Bp Kamiński na XXXIII Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 1992 roku. W tym roku, 11 lutego będziemy odchodzić już 33. Światowy Dzień Chorego. Decyzją papieża Franciszka, hasłem na ten rok są słowa z Listu do Rzymian: "Nadzieja zawieść nie może", które nawiązują do Roku Jubileuszowego 2025.

W Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca 33. Światowy Dzień Chorego, w której udział wziął m.in. przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, bp Romuald Kamiński.

XXXIII Światowy Dzień Chorego

"Kiedy przeżywamy coś ważnego, trudnego, coś co będzie decydować o naszym życiu, to zauważymy, że w pewnym momencie dochodzimy do granic naszych możliwości spekulacyjnych i nie jesteśmy w stanie nic więcej sami z siebie zrobić, dać, zaproponować. To jest ten moment, kiedy trzeba przejść do następnego etapu i poszukać czegoś, co da nam mocne oparcie, poszukać skały. Dla ludzi wierzących, którzy znają Słowo Objawione, taką Skałą jest Chrystus" – mówił bp Kamiński.

Hierarcha zwrócił uwagę, że nadzieja nie jest czymś, co jesteśmy w stanie dać sami z siebie. Nadzieja jest obecnością Chrystusa, który jest Mocą. Dlatego, jak zaznaczył przewodniczący zespołu KEP ds. Służby Zdrowia, powinniśmy osiąść mocno na tej Skale, którą jest Chrystus. "Niech ta nadzieja, w czasach nieraz bardzo trudnych i nie do końca dla nas zrozumiałych, przezwycięża wszelkie nasze trudności, opory i brak nadziei" – zachęcał biskup.

Podczas konferencji głos zabrała również dr n. med. Wiesława Barbara Duda-Król, kierownik Oddziału Klinicznego i Wewnętrznego MSSW. Mówiła o zadaniu, jakim jest niesienie nadziei innym. "Aby wytrwać w tym zawodzie, trzeba przede wszystkim kochać ludzi. Umieć przekazać ludziom także siłę, nadzieję i wiarę, że jest to wspólna walka i że w tej walce pacjent nie jest osamotniony. Tę nadzieję, my, jako personel medyczny, staramy się przekazać naszym chorym" – wskazała doktor.

Czytaj też:

W Częstochowie będzie można zobaczyć multimedialną Kaplicę SykstyńskąCzytaj też:

Watykan. Powstanie adhortacja apostolska nt. dzieci