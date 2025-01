33. Światowy Dzień Chorego. Papież Franciszek o cierpieniu i nadziei

33. Światowy Dzień Chorego, który przypada w Roku Jubileuszowym 2025, to dla Ojca Świętego Franciszka okazja, by przypomnieć o wartości nadziei. "Nigdy, tak bardzo jak w cierpieniu, nie uświadamiamy sobie, że wszelka nadzieja pochodzi od Pana" – napisał papież Franciszek.

"Nadzieja zawieść nie może, co więcej umacnia nas w ucisku"

Papież Franciszek wskazał, że tegoroczne przesłanie Dnia Chorego to słowa: "Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5), co więcej umacnia nas w ucisku", które niosą ze sobą zachętę. Ojciec Święty podkreślił, że choroba to stan, kiedy człowiek odczuwa słabość psychiczną i fizyczną, ale też może doświadczyć bliskości i współczucia Boga, ponieważ sam Jezus Chrystus podzielił nasze cierpienia. "On nas nie opuszcza i często zaskakuje nas darem wytrwałości, o której nigdy byśmy nie pomyśleli, a której sami nigdy byśmy nie zdobyli" – czytamy.

Zdaniem papieża Franciszka, choroba daje możliwość "poznania pełni Ewangelii ze wszystkimi jej obietnicami i życiem". Ojciec Święty podkreślił, że nadzieja to dar od Boga, który należy przyjąć i pielęgnować, by pozostać "wiernymi wierności Boga".

Papież Franciszek: Choroba ubogaca

Choroba to miejsce dzielenia się. Stan, dzięki któremu można się wzajemnie ubogacać. "Ileż razy, przy łóżku chorego uczymy się nadziei! Ileż razy, stojąc blisko tych, którzy cierpią, uczymy się wierzyć! Ileż razy, pochylając się nad potrzebującymi, odkrywamy miłość!" – napisał papież Franciszek. Zachęcił, byśmy uczyli się "uchwycić piękno i znaczenie tych spotkań łaski i nauczyli się zapisywać je w duszy".

