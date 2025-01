Egzaminy lekarskie będą trudniejsze

"Dziennik Gazeta Prawna" przekazał, że już jesienią tego roku egzaminy lekarskie LEK i LDEK zostaną przeprowadzone w formule obowiązującej przed 2021 rokiem. Decyzję tę potwierdził prof. Mariusz Klencki, dyrektor departamentu rozwoju kadr medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Egzamin lekarski będzie trudniejszy

W ocenie resortu obecne zasady sprzyjają przygotowywaniu się do egzaminu przez naukę schematyczną, zamiast umożliwiać ocenę rzeczywistej wiedzy i umiejętności praktycznych nabytych w toku studiów przez przyszłych lekarzy. Teraz ma się to zmienić, tak by egzamin lepiej weryfikował wiedzę i przygotowywał młodych medyków na wyzwania zawodowe.

Egzaminy LEK i LDEK odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Od ich wyników zależy później m.in. dostępność specjalistów w systemie ochrony zdrowia. Zmiana formuły egzaminu jest ma stanowić próbę poprawy jakości kadr medycznych w Polsce.

Szybkie prace Ministerstwa Zdrowia

Prace nad przywróceniem wcześniej obowiązujących zasad egzaminów prowadzono zaledwie przez kilka miesięcy, co jest tempem w Polsce raczej niecodziennym. Szybkie wdrożenie zmian może sugerować żywą determinację resortu zdrowia w usprawnieniu procesu certyfikacji lekarzy.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2023 r. liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem wyniosła 141 452 osób, lekarzy dentystów – 36 877, pielęgniarek – 216 086, położnych – 28 527 i fizjoterapeutów – 68 775.

Czytaj też:

"Podatek od biedy". Szpitale płacą, choć wykazują stratyCzytaj też:

"Alert na porodówkach". Rośnie zadłużenie oddziałów ginekologicznychCzytaj też:

Mentzen: Trzeba rozbić monopol NFZ i wprowadzić konkurencję funduszy ubezpieczeń zdrowotnych