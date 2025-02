W Częstochowie będzie można zobaczyć multimedialną Kaplicę Sykstyńską

Już od 10 lutego w Częstochowie, w pobliżu Jasnej Góry, dostępna będzie wystawa pt. "Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo". Jest to wystawa multimedialna, która do tej pory odwiedziła już Warszawę i Kraków. W Częstochowie będzie ją można oglądać przez rok.

"Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo" – wyjątkowa wystawa

To pierwsza tego typu ekspozycja na świecie. Widzowie mogą podziwiać piękno fresków Michała Anioła – mistrza włoskiego renesansu – nie będąc we Włoszech. Wystawa jest nie tylko multimedialna, ale także immersyjna. Widz może całkowicie "zanurzyć się" w dziele, które ogląda, dzięki czemu może poznać je intensywniej. Pomysłodawca wystawy Bartłomiej Feluś podkreślił, że wystawa jest efektem wieloletniej współpracy z Muzeami Watykańskimi.

– Unikalność projektu polega na tym, że bardzo precyzyjna i zaawansowana technicznie instalacja, została osadzona w wielkich namiotach. 39 projektorów laserowych odtwarzających wnętrze kaplicy, działa, jak jeden organizm. Sklepienie jest takie, jak oryginalne w kaplicy sykstyńskiej. Wystawę tworzą trzy strefy – opowiada Bartłomiej Feluś.

– Przede wszystkim odwzorowujemy cyfrowo Kaplicę Sykstyńską. Nie chcemy jej kopiować, tworzymy specyficzny spektakl, który oczywiście pokazuje ją w pełnej krasie i w skali niemal jeden do jednego – mówi pomysłodawca z Domu Emisyjnego Manuscriptum. Będzie to pokaz oprawiony dźwiękiem. Nie zabraknie też sławnej Piety. Widzowie będą mogli poznać historię powstania Kaplicy, a także zaznajomić się z freskami różnych autorów.

Cząstka Watykanu na Jasnej Górze

Kaplica, to miejsce niezwykłego nagromadzenia dzieł sztuki. – Z trzech najważniejszych fresków świata, dwa z nich znajdują się w Kaplicy Sykstyńskiej, są to: stworzenie Adama oraz Sąd Ostateczny – przypomina Artur Sobolewski z Domu Emisyjnego Manuscriptum.

Organizatorzy wystawy podkreślają, że ma ona szczgólne znaczenie, gdyż można ją oglądać w Roku Jubileuszowym 2025. Dzięki temu "turyści i pielgrzymi mogąodnaleźć tu cząstkę Watykanu". – Wielu ludzi chciałoby zobaczyć Watykan, Kaplicę Sykstyńską, ale nie zawsze jest to możliwe. Przeszkodą bywa wiek, zdrowie czy finanse. Wystawa jest też dla tych, którzy nie będą mogli się tam wybrać. To rok jubileuszowy, gdzie jeszcze intensywniej się pielgrzymuje do Stolicy Piotrowej. Łatwiej z pewnością będzie dotrzeć na Jasną Górę – mówił Bartłomiej Feluś.

Wystawę "Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo" w Częstochowie będzie można zobaczyć na parkingu obok Jasnej Góry, przy ul. Oleńki 10/16.

Czytaj też:

Przestrzeń niepewności. Wywiad z Grzegorzem BraunemCzytaj też:

Johannes Vermeer. Artysta z przypadku, geniusz z urodzenia