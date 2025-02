Co z zakazem spowiedzi dla dzieci? "Bez zmiany Konstytucji RP jest to niemożliwe"

W grudniu 2024 roku do Sejmu trafiła petycja ws. zakazu spowiadania dzieci do 18. roku życia. Petycja została podpisana przez 12 tys. osób. Pomysł ten ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jednak, jak zauważa ks. prof. Wiesław Przygoda, bez zmiany Konstytucji RP takie rozwiązanie będzie nielegalne.

Konstytucja RP gwarantem wolności religijnej?

Teolog pastoralista ks. prof. Wiesław Przygoda z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zwraca uwagę, że konsekwencje wniesionej do Sejmu petycji będą "raczej żadne", ponieważ na straży prawa do wyznawania wiary stoi polska konstytucja.

"Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym". "Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii". "Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami". To zapisy zawarte w Konstytucji RP, które gwarantują wolność religijną, niezależnie od wieku. Co więcej, o wychowaniu religijnym dziecka, wg konstytucji, decydują rodzice, a nie państwo.

– Są jeszcze inne akty prawne precyzujące, na czym polega zagwarantowanie wolności sumienia i religii w państwie prawa, jak Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską czy Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podobne ustawy dotyczące innych związków wyznaniowych w Polsce – zauważa ks. prof. Wiesław Przygoda z KUL. Jednak jako teolog przyznaje, że "dobrze przygotowana wczesna spowiedź dzieci przynosi wiele pożytku w ich rozwoju psychospołecznym i duchowym".

Jakie są argumenty za zakazem spowiedzi dzieci?

Ekspert podkreśla przy tym, że małe dzieci przychodzą zazwyczaj do spowiedzi w towarzystwie swojego rodzica lub opiekuna tj. babci czy dziadka. Ks. prof. Przygoda odwołuje się tutaj do argumentu, że spowiedź indywidualna dziecka może nieść ze sobą zagrożenie w postaci nadużyć ze strony spowiedników.

Teolog zdementował również argument o tym, że księża są słabo przygotowani do posługi spowiedzi sakramentalnej. Mówił o przygotowaniu, które trwa 6 lat i obejmuje nie tylko filozofię i teologię, ale także psychologię rozwojową i wychowawczą. Co więcej, księża muszą poznać m.in. biologiczne podstawy procesów psychicznych człowieka, a na koniec odbywają praktyki psychologiczno-pedagogiczne w państwowych instytucjach.

