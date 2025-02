W Hiszpanii trwa Krajowy Kongres Powołań. Papież Franciszek: Jesteś dla Boga

"Dla kogo jestem?" to słowa zaczerpnięte z adhortacji apostolskiej papieża Franciszka "Christus vivit". To właśnie do tych słów nawiązał Ojciec Święty w swoim przesłaniu do uczestników Krajowego Kongresu Powołań, który odbywa się w Madrycie. Uczestniczy w nim ok. 3 tys. osób z całej Hiszpanii.

Papież Franciszek: Wszyscy jesteśmy szafarzami darów łaski

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że istotne jest nie tylko pytanie "kim jestem?", ale również "dla kogo jestem?". "Jesteś niewątpliwie dla Boga. Ale On chciał, abyś był także dla innych, i wyposażył cię w wiele cech, skłonności, darów i charyzmatów, które nie są dla ciebie, ale dla innych" – podkreślił Franciszek.

"Wszyscy jesteśmy szafarzami darów łaski i natury, które dał nam Pan, a nasze talenty należy umieścić w banku i czerpać z nich odsetki, nasze dobra należy sprzedać, aby owoce dotarły do innych" – tłumaczył papież. W kontekście niedawnych powodzi w Hiszpanii, Ojciec Święty zwrócił uwagę na niesienie pomocy, jako "krok dawania", jako dar z siebie, którego potrzeba każdemu człowiekowi.

"Zanieś Boga tam, gdzie On cię posyła"

"Prośmy na tym Kongresie Powołań o spojrzenie zdolne do dostrzeżenia potrzeby brata, nie w abstrakcji, ale w konkrecie oczu, które są utkwione w nas. W urzędzie, w rodzinie, w apostolacie, w służbie, zanieś Boga tam, gdzie On cię posyła, to jest nasze powołanie" – przekonywał papież uczestników Kogresu Powołań.

Ojciec Święty zapewnił, że zadając sobie pytanie "dla kogo jestem?" dążymy do odkrycia woli Bożej w naszym życiu, której nie powinniśmy się bać, a jedynie poddać się jej, by Duch Święty mógł działać w naszym życiu.

