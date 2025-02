Jubileusz Wojska, Policji i Służb Mundurowych. Bp Lechowicz: Nie da się zastąpić posługi kapelana

W sobotę 8 lutego w Rzymie rozpocznie się Jubileusz Wojska, Policji i Służb Mundurowych. Z tej okazji z inicjatywy Rady Konferencji Biskupich Europy(CCEE) zorganizowano spotkanie biskupów polowych z Europy i wybranych krajów Ameryki Południowej.

"Kapelan powinien być źródłem nadziei dla żołnierza"

Kapelan Wojska Polskiego podkreślił, że takie spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń kapelanów związanych z ich posługą, a także jest polem do refleksji nad przesłaniem nadziei. "Widać wyraźnie, że żyjemy w globalnej wiosce i problemy, które na przykład obserwujemy w Polsce, pokrywają się z tymi, które występują w innych częściach świata" – mówił bp Wiesław Lechowicz w rozmowie z Radiem Watykańskim.

Hierarcha mówił również o potrzebie towarzyszenia żołnierzom. "Ta posługa duszpasterska jest bardzo ważna i z punktu widzenia religijnego, i z punktu widzenia psychologicznego, żołnierze młodszego pokolenia tego wsparcia psychologicznego bardzo potrzebują" – ocenił. "Kapelan powinien być źródłem nadziei dla żołnierza, który pełni swoją posługę z narażeniem zdrowia, z narażeniem życia" – zauważył bp Lechowicz, odnosząc się do hasła "Pielgrzymi nadziei".

Bp Lechowicz: Nie da się zastąpić posługi kapelana

"Pokój i bezpieczeństwo, to nasza wspólna nadzieja, jeżeli żołnierz stoi na straży tych wartości, to znaczy, że stoi też w pewnym sensie na straży nadziei, która wypełnia serce każdego człowieka. Natomiast oczywiście, jako kapelani wojska musimy zwracać uwagę na to, by nie tylko te nadzieje, powiedziałbym zwyczajne, codzienne, były realizowane i spełniane, ale też, żebyśmy nie tracili z oczu tej najważniejszej nadziei, jaką jest zbawienie" – wskazał kapelan Wojska Polskiego.

Bp Wiesław Lechowicz podkreślił, że nie da się zastąpić posługi kapelana pomocą psychologa, ponieważ "sfera duchowa przekracza kompetencje psychologa". "Natomiast muszę powiedzieć, że właśnie kapelan często wykorzystuje swoją wiedzę psychologiczną do tego, aby pomagać żołnierzom" – zaznaczył biskup polowy.

