Powstał film dokumentalny o bł. Stanisławie Starowieyskim

Dokument swoją premierę miał 10 maja, podczas obchodów 130. rocznicy urodzin błogosławionego, które odbyły się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie.

Stanisław Starowieyski żył krótkie 46 lat (1895-1941), ale dokonał więcej niż niejeden 90-latek. Odznaczył się męstwem na polu walki, był szczęśliwym mężem i ojcem szóstki dzieci, które wraz z żoną wychowali na wartościowych ludzi, odniósł wielkie zasługi na polu ewangelizacji i szeroko zakrojonej działalności społecznej, był doskonałym mówcą oraz bardzo dobrym organizatorem i zarządcą.

Jego życie zakończyło się w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie nie dość, że sam nie stracił wiary, ale ponadto umacniał innych współwięźniów, pomagając im zarówno duchowo, jak i w sprawach codziennego funkcjonowania. Jego życie – tak bogate, ale zarazem zwyczajne – Kościół rozpoznał jako święte i 13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II wyniósł Stanisława Starowieyskiego na ołtarze w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Warto zaznaczyć, że w tej tak licznej grupie było tylko 8 osób świeckich.

Głównym narratorem filmu jest ks. prof. Marek Starowieyski – bratanek Stanisława. Film cechuje zarówno bogactwo materiałów archiwalnych, jak i współczesnych zdjęć z miejsc, z którymi związane było życie jego bohatera.

– Film o Stanisławie Starowieyskim powstał z ciekawości – wyjaśnia Emilia Badawika, wicedyrektor Centrum Medialnego – Sami nie znaliśmy tej postaci i przez przypadek przewinęła się ona w naszej pracy dzięki artykułowi w kwartalniku „Civitas Christiana”. Produkcja skierowana jest głównie do świeckiego katolika, który potrzebuje przykładu kogoś, kto dobrze przeżył swoje życie. Myślę, że ten film może pozytywnie wpłynąć na formację świeckiego człowieka i zmotywować go do pogłębienia wiary, a także wzbogacenia swojego życia poprzez działania zgodne z katolicką nauką społeczną – dodaje.

– Świetnie dobrane materiały dokumentalne, bardzo ciekawa i wartka narracja osób wypowiadających się o postaci Stanisława Starowieyskiego, bardzo umiejętnie zazębiające się wątki wypływające z różnych źródeł. 50 minut filmu mija jak mgnienie oka – komentuje Wojciech Starowieyski, wnuk błogosławionego.

„Film od pierwszych minut przyciąga uwagę swoją rzetelnością i bogactwem materiałów archiwalnych – listów, fotografii, ksiąg metrykalnych. Widać tu ogrom pracy włożonej w przygotowanie tej produkcji. Na szczególne uznanie zasługuje sposób narracji: archiwalia przeplatają się z wywiadami i wspomnieniami osób związanych z rodziną Starowieyskich. Usłyszeć można zarówno głosy członków rodziny bł. Stanisława, a także wypowiedzi historyków i duchownych. Narrację filmu spaja głos lektora, który prowadzi widza przez życie bł. Stanisława – od codziennych obowiązków męża i ojca, przez działalność społeczną i religijną, aż po dramat wojny i więzienia w Dachau” – zanotowała w swojej recenzji Krystyna Łobos – „Po projekcji długo rozmawialiśmy z mężem o bł. Stanisławie, który dzięki temu filmowi stał się kimś więcej niż postacią historyczną – stał się dla nas osobistym świętym, kimś bliskim. Będziemy za jego wstawiennictwem wypraszać łaski dla naszej rodziny i modlić się o dobrą przyszłość dla dzieci”.

Film można zobaczyć na zorganizowanych pokazach, udostępniany jest nieodpłatnie. Zainteresowani organizacją projekcji proszeni są o kontakt na adres [email protected]