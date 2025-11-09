Zakaz modlitwy. Miasto zmuszone zrezygnować ze "strefy buforowej"

Stało się tak po orzeczeniach sądów, które uznały, że "strefa buforowa" narusza wolności konstytucyjne – donosi portal CNA Deutsch, cytowany przez KAI.

Miasto zniosło 24 października stumetrową strefę wykluczenia wokół placówek aborcyjnych po tym, jak poniosło porażki zarówno przed Sądem Administracyjnym w Ratyzbonie, jak i Bawarskim Sądem Administracyjnym – poinformowano w komunikacie międzynarodowej organizacji praw człowieka ADF International.

Niemcy. Ratyzbona wycofuje się ze "strefy buforowej"

"Strefa buforowa" została ustanowiona latem 2025 r., co w praktyce uniemożliwiło organizowanie czuwania modlitewnego przez grupę Pomocnicy dla Cennych Dzieci Bożych (niemiecki oddział międzynarodowej organizacji pro-life Helpers for God’s Precious Children) w bezpośrednim sąsiedztwie klinik.

Bawarski Sąd Administracyjny w swoim orzeczeniu wyjaśnił, że ustawa o konfliktach ciążowych (Schwangerschaftskonfliktgesetz), zmieniona pod koniec 2024 r., nie zezwala na ogólne strefy zakazu wyrażania opinii lub zgromadzeń w pobliżu klinik aborcyjnych. Sąd stwierdził, że miasto nie udowodniło, iż uczestnicy modlitw wywierali niedopuszczalny przymus na kobiety szukające aborcji, jak twierdzili urzędnicy.

Felix Böllmann, dyrektor ds. rzecznictwa w organizacji ADF International (Alliance Defending Freedom) określił wynik sprawy jako "jasne potwierdzenie praworządności". "To zwycięstwo chroni pokojowych protestujących przed partyjną polityką i zapobiega nadużywaniu zmienionych przepisów w celu tłumienia podstawowych wolności" – stwierdził Böllmann w komunikacie prasowym.

Według ADF International, które reprezentowało modlitewną grupę pro-life w tej sprawie, miasto wycofało swoje ograniczenia, ponieważ prawdopodobnie przegrałoby główny proces. Wprowadzenie "strefy buforowej" nastąpiło po długotrwałej presji politycznej na władze miasta. Jeden z posłów do niemieckiego Bundestagu z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) miał wzywać władze samorządowe do podjęcia działań przeciwko czuwaniom modlitewnym.

Sprawa stanowi kolejny etap sporu w Niemczech dotyczącego pokojowego świadectwa pro-life w pobliżu klinik aborcyjnych. W 2022 r. Sąd Administracyjny w Mannheim orzekł na korzyść czuwań modlitewnych organizowanych przez ruch 40 Dni dla Życia w Pforzheim po tym, jak miasto zakazało tych zgromadzeń.

Biskup Rudolf Voderholzer z Ratyzbony jest jednym z czołowych głosów w Niemczech opowiadających się za ochroną życia i regularnie uczestniczy on w corocznym Marszu dla Życia w Berlinie.

Czytaj też:

Spada liczba katolików w Niemczech. Zdecydowana mniejszość