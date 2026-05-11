Niemiecki arcybiskup uderza w kapitalizm i mówi o "wielkiej idei Europy"

Jeśli jedynym celem jest "uzbroić się po zęby", być militarnie silniejszym od innych i bronić własnego dobrobytu przed biednymi na świecie, to "to nie wystarczy" – skrytykował 11 maja podczas uroczystości w Szkole Europejskiej w Monachium.

Kardynał Marx: Idea wielkiej Europy

"Musimy obrać nową drogę i pokazać, za czym się opowiadamy i co mamy do powiedzenia – nie tylko w imieniu własnym, ale w imieniu lepszego świata", stwierdził arcybiskup Monachium i Fryzyngi. Przypomniał, że Europa zawsze miała siłę łączenia, integrowania, otwartości i ciekawości świata. Tego nie wolno zaprzepaścić.

Kard. Marx przypomniał zebranym, że wielkość Europy i jej nędza są ściśle związane z chrześcijaństwem. Z rewolucyjnego przesłania Biblii, że każdy człowiek został stworzony na obraz Boga, "wywodzi się wszystko, co wiemy o wolności, solidarności, wspólnocie, prawach jednostki i wolności sumienia". Konieczne jest ustalenie źródeł tych idei, w przeciwnym razie "stracimy przyszłość" – ostrzegł niemiecki purpurat.

Bez chrześcijaństwa pozostaje w społeczeństwie jedynie to, co materialne. "Demokracja to wzajemny szacunek i umiejętność słuchania się nawzajem. Gospodarka nastawiona wyłącznie na zysk, ślepy, prymitywny kapitalizm, jest nie do pogodzenia z wielką ideą Europy", przekonywał kard. Marx.

