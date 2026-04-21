Niemiecki kardynał wzywa do błogosławienia par, które nie mogą zawrzeć małżeństwa
Religia

Niemiecki kardynał wzywa do błogosławienia par, które nie mogą zawrzeć małżeństwa

Kard. Reinhard Marx
Kard. Reinhard Marx Źródło: PAP/EPA / SASCHA STEINBACH
Arcybiskup Monachium kard. Reinhard Marx wezwał do błogosławienia par, które nie mogą zawrzeć małżeństwa, w tym związków tej samej płci.

Do wprowadzenia w życie kontrowersyjnego przewodnika "Błogosławieństwo dodaje siły miłości" przeznaczonego dla par, które nie mogą zawrzeć małżeństwa sakramentalnego wezwał księży i pełnoetatowych pracowników duszpasterskich swojej diecezji arcybiskup Monachium – donosi portal Die Tagespost.

Wytyczne, które wyraźnie sprzeciwiają się linii Watykanu, mają stać się "podstawą działania duszpasterskiego" i mają obowiązywać również w odniesieniu do par rozwiedzionych i ponownie zawartych związków małżeńskich, par tej samej płci oraz par queer.

Błogosławieństwo par, także jednopłciowych. Wytyczne niemieckiego kardynała

Zgodnie z wolą kard. Marxa "teologiczny sens" kontrowersyjnego tekstu ma zostać wyjaśniony wszystkim, "którzy nadal mają trudności z tym błogosławieństwem".

Jego zdaniem, wytyczne jasno wskazują, "że błogosławieństwo nie jest uroczystością sakramentalnego małżeństwa". Nie oznacza to jednak, "że błogosławieństwo związku niesakramentalnego, który w wielu przypadkach jest już cywilnym małżeństwem zawartym w urzędzie stanu cywilnego, spycha parę na margines wspólnoty i Kościoła".

Duszpasterstwo osób LGBTQ

Kardynał wyraźnie podkreśla, że żadna para nie powinna być odrzucana. Duszpasterstwo osób LGBTQ, a także duszpasterstwo małżeństw i rodzin, powinny od czerwca oferować wszystkim pełnoetatowym pracownikom duszpasterskim szkolenia dotyczące organizacji odpowiednich uroczystości błogosławieństwa.

Od duszpasterzy, którzy nie chcą przewodniczyć tym uroczystościom, oczekuje się, że skierują zainteresowanych do dziekana lub nawiążą kontakt z innymi duszpasterzami.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: KAI
