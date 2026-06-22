Przedstawiciele kontynentów będą omawiali realizację Synodu o synodalności

Ocena postępów we wdrażaniu dokumentu końcowego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów oraz przygotowania do zgromadzeń kościelnych w latach 2027-2028 – to główne cele rozpoczynającego się 23 czerwca w Rzymie spotkania przedstawicieli organizacji kontynentalnych, pracujących nad realizacją Synodu o synodalności. Informację w tej sprawie przekazał Sekretariat Generalny Synodu Biskupów.

W spotkaniu udział wezmą przedstawicieli organizacji kontynentalnych, m.in. CELAM, SECAM, FABC i CCEE, a także delegatów z Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Europy, Oceanii, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Północnej. Obrady będą prowadzone w oparciu o niedawno opublikowany dokument "W kierunku zgromadzeń w latach 2027-2028. Etapy, kryteria i narzędzia przygotowań".

Czym zajmą się uczestnicy spotkania?

Trzydniowe spotkanie poświęcone będzie ocenie postępów we wdrażaniu dokumentu końcowego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Uczestnicy przeanalizują dotychczasowe doświadczenia Kościołów lokalnych, wymienią się wnioskami oraz wskażą obszary wymagające dalszego wspólnego pogłębienia.

Program obejmuje sesje plenarne i prace w grupach roboczych. Jednym z głównych tematów będzie wsparcie Kościołów lokalnych i struktur kościelnych w procesie synodalnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji.

Ostatniego dnia uczestnicy omówią przygotowania do zgromadzeń kontynentalnych, stanowiących etap szerszego procesu kościelnego, którego zwieńczeniem będzie zgromadzenie kościelne zaplanowane na październik 2028 r. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. kryteriów uczestnictwa, zasad reprezentacji, oczekiwanych rezultatów oraz roli Sekretariatu Generalnego Synodu.

Przed zakończeniem obrad, 25 czerwca o godz. 18:30, uczestnicy spotkają się z papieżem Leon XIV, który przyjmie ich w siedzibie Sekretariatu Generalnego Synodu i odbędzie z nimi rozmowę. Po zakończeniu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego (październik 2024 r.) Kościół wkroczył w fazę realizacji Synodu o synodalności, której kulminacyjnym punktem będą zgromadzenia kościelne w latach 2027-2028.